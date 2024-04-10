'Karım sana emanet' dedi... Birlikte olduklarını öğrenince öldürdü! Dehşete düşüren cinayette çarpıcı iddia

Korkunç olay dün akşam saat 20.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Tarla Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Fuat Kök (45), motosiklette bulunan kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutuldu. Bacağına 6 kurşun isabet eden Kök kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Fuat Kök, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kök’ün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

’KARIM SANA EMANET’ DEDİĞİ ARKADAŞI İLE KARISININ İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞ

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.Ç. ile, zanlıya yardım ettiği değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. M.Ç.’nin daha önce başka bir suçtan cezaevine girerken, arkadaşı Fuat Kök’e ’Karım sana emanet’ dediği, daha sonra da karısı ile Kök’ün ilişkisi olduğunu öğrendiği ve cezaevinden çıktığında da cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü.

M.Ç. ile birlikte gözaltına alınan toplam 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





