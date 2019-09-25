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Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden İbrahim Yavuz'un (65) ince bağırsağından, 6 santimetre uzunluğunda balık kılçığı çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden İbrahim Yavuz'un (65) ince bağırsağından, 6 santimetre uzunluğunda balık kılçığı çıkarıldı.
Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz'un, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi. Ameliyata alınan ve yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu, Yavuz'un ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuz'un ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki balık kılçığı çıkarıldı. Yavuz, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.
İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ne zaman yediğini hatırlamadığını ve bundan sonra balık yerken daha dikkatli olacağını ifade etti.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor" dedi. Balık kılçığı ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini, hatta hayati tehlikelere yol açabileceğine vurgu yapan Op. Dr. Tıraş, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktıKarın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı

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