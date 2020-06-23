Göbek Karın Bölgesindeki Yağları Eritmek İçin Etkili 8 Egzersiz

Vücuttaki yağları eritmek, "ben zayıfım" diyen kadınlar için bile işkence olabilir. Hele bir de söz konusu karın bölgesindeki yağlar ise bu süreç çok daha zorlu bir şekilde ilerler. Vücudun diğer bölgeleri daha aktif hareket ettiği için yağ yakımı çok zor değildir. Fakat konu karın bölgesindeki yağlar olunca iş zorlaşır. Bu aşamada yağları yakan metabolizmanın her zamankinden daha hızlı çalışması lazım. Haliyle karın bölgesindeki yağları eritmek için yapılacak egzersizlerin de metabolizmayı hızlandıran egzersizler olması gerekir. Karın bölgenizdeki yağları eritmek için etkili olan egzersizleri evinizde de yapabilirsiniz. Ancak yine de sağlığınız açısından bu egzersizleri yaparken bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca sakatlanma riskinizi de azaltmak için egzersizlere başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapın. 1. Bisiklet egzersizi Bu egzersizi yapmak için öncelikle sırt üstü uzanın. Dizlerinizi 90 derecelik açı ile bükün. Ellerinizi boynunuzun arkasında birleştirin. Sağ dizinizi sol dirseğinize doğru çekerek egzersize başlayın. Sonra tam tersini yaparak sol ayağınızı sağ dirseğinize çekin. Bu şekilde 10 tekrar yapın. Bisiklet egzersizini haftada ortalama 3 kere yapabilirsiniz.

2. Plank Plank yapabilmek için öncelikle düz bir zeminde şınav pozisyonu alır gibi uzanın. Dirseklerinizi 90 derecelik açı ile zemine koyun. Dirseklerinizin omuz hizasında olmasına dikkat edin. Ayaklarınızın parmak uçları ve kolunuzun ön kısmı ile zemine temas edin. Onun dışında vücudunuzun geri kalanı düz bir şekilde havada olmalıdır. Bu pozisyonda yaklaşık 30 saniye durun. Bu duruşu yaparken karnınızı olabildiğince sıkın. 30 saniyenin sonunda düzgün pozisyona geçin, birkaç saniye dinlenmenin ardından bir kez daha plank yapın. Günde 2 kere yapmanız uzun vadede faydalı olacaktır. 3. Crunch Yarım mekik, yani crunch hareketini yapmak için öncelikle sırt üstü uzanın ve dizleriniz bükülü olsun. Ayak tabanlarınız düz bir şekilde yere basıyor olmalı. Kollarınızı sağ el sol göğüse, sol el ise sağ göğüse gelecek şekilde birleştirin. Bu şekilde dizlerinize doğru kalkın, birkaç saniye durup tekrar yatın. Aynı hareketi 10 kez tekrarlayın. Crunch hareketi aynı zamanda bir nefes egzersizidir. Daha etkili olması için yatar pozisyondayken burnunuzdan nefes alın ve kalkarken ağzınızdan verin. Bu hareketi günde 3-4 kez yapmalısınız.

4. Sandalye egzersizi Türkçe karşılığı sandalye pozisyonu olan chair pose egzersizi, karın bölgesindeki yağları eritmeye yardımcı olurken kalça ve baldır için de faydalıdır. Ayakta yapılan bu hareket için öncelikle ayaklarınızı omuz hizasında açın. Ellerinizi havaya düz bir şekilde kaldırın ve avuçlar birbirine bakacak şekilde birleştirin. Dik bir pozisyon aldıktan sonra ellerinizi indirmeden sandalyeye oturur gibi çökün. Yaklaşık 30 saniye durduktan sonra kalkın. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın. Haftada 3-4 kez yapmanız karın bölgenizdeki yağları eritmenize yardımcı olacaktır. 5. Dumbbell Squat Vücut şekillendirme ve yağları eritme adına son derece etkili olan squat hareketini bir ağırlık vasıtasıyla yapmak karın bölgesi için daha etkili sonuçlar verir. Ellerinize birer tane 1 kiloluk dambıl ya da bu ağırlıkta nesneler alabilirsiniz. Kollarınız sarkık, dik bir pozisyonda iken oturur gibi çökün ve geri kalkın. Bu hareketi yaparken vücudunuzun dik olmasına özen gösterin. Günde 3 kez, 5-10 tekrar yapın. 6. Hip Lifts Hip lifts, kalça kaldırma hareketidir. Karın kaslarını çalıştırarak yağların erimesine yardımcı olur. Bu hareketi yapmak için sırt üstü uzanın. Ellerinizi düz bir şekilde yere bırakın ve bacaklarınızı birleştirin. Dizlerinizi katlamamak şartıyla ayaklarınızı ayırmadan havaya kaldırın. Ayaklarınızı kaldırırken baş ve omuz bölgenizin yer ile teması kesilmemeli. Ayaklarınızı kaldırabildiğiniz kadar kaldırmalı ve son aşamaya geldiğinizde kalçanızı da kaldırmış olmalısınız.