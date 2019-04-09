KADIN

Karın germe ameliyatını kimler yaptırabilir?

Op.Dr.Ahmet Sönmez Op.Dr.Ahmet Sönmez
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.04.2019 13:50 | Son Güncelleme

Karın germe ameliyatı plastik cerrahinin en temel ameliyatlarından biridir. Bunun nedeni faydalanabilecek hasta nüfusunun çok fazla olması.

Karın germe ameliyatını kimler yaptırabilir?

Buna karşın toplam gerçekleştirilen ameliyat sayısı bakımından burun, yüz, meme gibi ameliyatların oldukça gerisinden geliyor. Bunun temel nedeni ise hastaların yeteri kadar bilgilendirilmemesi ve bu ameliyattan korkmaları olarak karşımıza çıkıyor.

Karın germe ameliyatı için hastaların genellikle ilk klasik tepkisi “aman istemem, o çok ağrılıymış, başka bir yolu yok mu?” şeklinde oluyor. Öncelikle “Karın germe ameliyatı kimlere önerilmeli?” sorusunun yanıtını vermek gerekir. Hangi şikayetleri olan hastalar bu ameliyattan fayda görebilirler? Tüm bu soruların yanıtlarını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, bizler için açıkladı.

KARIN GERME AMELİYATINDA İKİ FARKLI HASTA GRUBU VAR

Karın germe ameliyatı adayı iki farklı hasta grubu vardır. Doğum yapmış ve yeni bir doğum planı olmayan, hamilelik sürecinden önceki kilosuna dönmüş veya bu kilolarına yaklaşmış olan kadınlar karın germe adayıdırlar. Hamilelik süresinde kilo alma ve rahmin büyümesi karın ön duvarı adalelerinde kalıcı deformasyona yol açar.

Birbirine paralel olması gereken ön duvar kasları deyim yerindeyse tam ortadan ayrılarak parantez şeklini alır. İşte bu parantezin arası yeni bir göbek olarak size geri döner. Bu durum kasların anatomik yapısının değişmesiyle olduğu için ne kadar kilo verseniz de, ne kadar spor yapsanız da durum değişmez.

Sizin karın germe ameliyatına ihtiyacınız vardır. Bu ameliyatla kasların eski yapısı tekrar oluşturulur. Ameliyat sonrası hastaların ağrı şikayetine sebep olan en önemli neden de budur. Ama güzel sonuçlar için birkaç gün sıkıntı çekmeye değecektir. Hamilelik döneminde alınan kilolara bağlı olarak karın derisinde gevşeklik ve çatlaklar da varsa bunlar da ameliyat esnasında düzeltilecektir.

İkinci grup karın germe adayı olanlar aşırı kilo vermiş hastalardır. Son yıllarda obezitenin giderek yaygınlaşması ve kilo verme amaçlı ameliyatların da buna paralel sık yapılmasıyla bahsettiğim bu grup hastalarla daha sık karşılaşıyoruz. Bu gruptaki hastalar sadece kadınlar da değil doğal olarak. Erkekler de bu gruba dahildir.

DEFORMİTELERİN EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ YERLERDEN BİRİ

Diyetle veya cerrahiyle elli, atmış kilo vermiş hastalar muhakkak ki vücutlarında bazı deformitelerle karşılaşırlar. Hastanın yaşına, verdiği kilo miktarına ve genetik özelliklerine bağlı olarak bu deformiteler az veya çok olabilir. Ama karın bölgesi deformitelerin en sık görüldüğü alanlardan birisidir. Kilo verme sonrası gevşemiş bir deri varsa bundan kurtulmanın en iyi yolu germe ameliyatlarıdır.

Sırası gelmişken karın germe ameliyatlarıyla ilgili birkaç mitten bahsedeyim. Bu ameliyatların çok ağrılı olduğu düşüncesi hastaları caydıran en önemli neden. Doğrudur karın germe ameliyatları plastik cerrahinin belki de en fazla ağrı hissedilen işlemidir. Ama unutmayın ki hastalarımızın çoğu normal yolla veya sezaryen ameliyatıyla doğum yapmış kişilerdir ve karın germe ameliyatı doğum süreci kadar ağrılı değildir.

İZ BIRAKIR MI?

Bir diğer korkulan nokta izlerdir. Birincisi bu izler karnınızdaki gevşeklikle doğru orantılıdır. Yani gevşeklik çoksa iz de uzun olur. Ama unutulmamalıdır ki izler iç çamaşırı ve bikini altında kalacak şekilde planlanır ve saklanması kolaydır.

Ayrıca bu iz sayesinde istediğimiz şekillendirme etkisine ulaşabiliyoruz. Karın germe ameliyatının size sağlayacağı ilave faydalardan bir tanesi de belinizin incelmesidir. Gevşek kas yapısının toparlanması doğum sonrası bele doğru olan yayılmayı da toparlayacaktır ve ameliyattan sonra beliniz daha incelmiş olacaktır.

Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

www.drahmetsonmez.com
Facebook: @drahmetsonmezplastikcerrahi
Instagram: @drahmetsonmez
YouTube: Dr. Ahmet Sönmez

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Farklılıklarıyla güzeller! Moda dünyasında artık onlar da varFarklılıklarıyla güzeller! Moda dünyasında artık onlar da var
Doğal estetik uygulamalarıyla fark yaratınDoğal estetik uygulamalarıyla fark yaratın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karın germe ameliyatı karın germe ameliyatını kimler yaptırabilir

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Hatice'den Jennifer Lopez paylaşımı! 'Beni taklit ediyor'

Hatice'den Jennifer Lopez paylaşımı! 'Beni taklit ediyor'

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!

Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!

Dikkat! Yetişkinlerde faydalı ama çocukları zehirliyor

Dikkat! Yetişkinlerde faydalı ama çocukları zehirliyor

Bu ameliyatı olanlara yeşil tüyo!

Bu ameliyatı olanlara yeşil tüyo!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Düşesin gizli silahı! Eltisinden daha çekici görünmek için...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günümüz modasının yüzünü değiştiren 10 mükemmel model

Artık o da var! Ezberleri bozdu

Doğal estetik uygulamalarıyla fark yaratın

Doğal estetik uygulamalarıyla fark yaratın

Burun estetiğinde yeşil meyve tüyosu

Bu ameliyatı olanlara yeşil tüyo!

En güzel kozmetik: Uyku!

Ciddi paralar harcıyoruz aslında çok basit bir yolu var!

Sadece kendileri değil kokuları da ünlü! İşte ünlü kadınların çantalarından ayırmadığı parfümler

Sansasyon kraliçesi! Vücudunun ölçüsünü aldırıp...

Estetik trendlere kadınlar mı yön veriyor?

Estetik trendlere onlar mı yön veriyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.