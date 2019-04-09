Karın germe ameliyatını kimler yaptırabilir?

Buna karşın toplam gerçekleştirilen ameliyat sayısı bakımından burun, yüz, meme gibi ameliyatların oldukça gerisinden geliyor. Bunun temel nedeni ise hastaların yeteri kadar bilgilendirilmemesi ve bu ameliyattan korkmaları olarak karşımıza çıkıyor. Karın germe ameliyatı için hastaların genellikle ilk klasik tepkisi “aman istemem, o çok ağrılıymış, başka bir yolu yok mu?” şeklinde oluyor. Öncelikle “Karın germe ameliyatı kimlere önerilmeli?” sorusunun yanıtını vermek gerekir. Hangi şikayetleri olan hastalar bu ameliyattan fayda görebilirler? Tüm bu soruların yanıtlarını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, bizler için açıkladı. KARIN GERME AMELİYATINDA İKİ FARKLI HASTA GRUBU VAR Karın germe ameliyatı adayı iki farklı hasta grubu vardır. Doğum yapmış ve yeni bir doğum planı olmayan, hamilelik sürecinden önceki kilosuna dönmüş veya bu kilolarına yaklaşmış olan kadınlar karın germe adayıdırlar. Hamilelik süresinde kilo alma ve rahmin büyümesi karın ön duvarı adalelerinde kalıcı deformasyona yol açar.

Birbirine paralel olması gereken ön duvar kasları deyim yerindeyse tam ortadan ayrılarak parantez şeklini alır. İşte bu parantezin arası yeni bir göbek olarak size geri döner. Bu durum kasların anatomik yapısının değişmesiyle olduğu için ne kadar kilo verseniz de, ne kadar spor yapsanız da durum değişmez. Sizin karın germe ameliyatına ihtiyacınız vardır. Bu ameliyatla kasların eski yapısı tekrar oluşturulur. Ameliyat sonrası hastaların ağrı şikayetine sebep olan en önemli neden de budur. Ama güzel sonuçlar için birkaç gün sıkıntı çekmeye değecektir. Hamilelik döneminde alınan kilolara bağlı olarak karın derisinde gevşeklik ve çatlaklar da varsa bunlar da ameliyat esnasında düzeltilecektir. İkinci grup karın germe adayı olanlar aşırı kilo vermiş hastalardır. Son yıllarda obezitenin giderek yaygınlaşması ve kilo verme amaçlı ameliyatların da buna paralel sık yapılmasıyla bahsettiğim bu grup hastalarla daha sık karşılaşıyoruz. Bu gruptaki hastalar sadece kadınlar da değil doğal olarak. Erkekler de bu gruba dahildir.