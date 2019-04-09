Karın germe ameliyatını kimler yaptırabilir?

Buna karşın toplam gerçekleştirilen ameliyat sayısı bakımından burun, yüz, meme gibi ameliyatların oldukça gerisinden geliyor. Bunun temel nedeni ise hastaların yeteri kadar bilgilendirilmemesi ve bu ameliyattan korkmaları olarak karşımıza çıkıyor.
Karın germe ameliyatı için hastaların genellikle ilk klasik tepkisi “aman istemem, o çok ağrılıymış, başka bir yolu yok mu?” şeklinde oluyor. Öncelikle “Karın germe ameliyatı kimlere önerilmeli?” sorusunun yanıtını vermek gerekir. Hangi şikayetleri olan hastalar bu ameliyattan fayda görebilirler? Tüm bu soruların yanıtlarını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, bizler için açıkladı.
KARIN GERME AMELİYATINDA İKİ FARKLI HASTA GRUBU VAR
Karın germe ameliyatı adayı iki farklı hasta grubu vardır. Doğum yapmış ve yeni bir doğum planı olmayan, hamilelik sürecinden önceki kilosuna dönmüş veya bu kilolarına yaklaşmış olan kadınlar karın germe adayıdırlar. Hamilelik süresinde kilo alma ve rahmin büyümesi karın ön duvarı adalelerinde kalıcı deformasyona yol açar.
Birbirine paralel olması gereken ön duvar kasları deyim yerindeyse tam ortadan ayrılarak parantez şeklini alır. İşte bu parantezin arası yeni bir göbek olarak size geri döner. Bu durum kasların anatomik yapısının değişmesiyle olduğu için ne kadar kilo verseniz de, ne kadar spor yapsanız da durum değişmez.
Sizin karın germe ameliyatına ihtiyacınız vardır. Bu ameliyatla kasların eski yapısı tekrar oluşturulur. Ameliyat sonrası hastaların ağrı şikayetine sebep olan en önemli neden de budur. Ama güzel sonuçlar için birkaç gün sıkıntı çekmeye değecektir. Hamilelik döneminde alınan kilolara bağlı olarak karın derisinde gevşeklik ve çatlaklar da varsa bunlar da ameliyat esnasında düzeltilecektir.
İkinci grup karın germe adayı olanlar aşırı kilo vermiş hastalardır. Son yıllarda obezitenin giderek yaygınlaşması ve kilo verme amaçlı ameliyatların da buna paralel sık yapılmasıyla bahsettiğim bu grup hastalarla daha sık karşılaşıyoruz. Bu gruptaki hastalar sadece kadınlar da değil doğal olarak. Erkekler de bu gruba dahildir.
DEFORMİTELERİN EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ YERLERDEN BİRİ
Diyetle veya cerrahiyle elli, atmış kilo vermiş hastalar muhakkak ki vücutlarında bazı deformitelerle karşılaşırlar. Hastanın yaşına, verdiği kilo miktarına ve genetik özelliklerine bağlı olarak bu deformiteler az veya çok olabilir. Ama karın bölgesi deformitelerin en sık görüldüğü alanlardan birisidir. Kilo verme sonrası gevşemiş bir deri varsa bundan kurtulmanın en iyi yolu germe ameliyatlarıdır.
Sırası gelmişken karın germe ameliyatlarıyla ilgili birkaç mitten bahsedeyim. Bu ameliyatların çok ağrılı olduğu düşüncesi hastaları caydıran en önemli neden. Doğrudur karın germe ameliyatları plastik cerrahinin belki de en fazla ağrı hissedilen işlemidir. Ama unutmayın ki hastalarımızın çoğu normal yolla veya sezaryen ameliyatıyla doğum yapmış kişilerdir ve karın germe ameliyatı doğum süreci kadar ağrılı değildir.
İZ BIRAKIR MI?
Bir diğer korkulan nokta izlerdir. Birincisi bu izler karnınızdaki gevşeklikle doğru orantılıdır. Yani gevşeklik çoksa iz de uzun olur. Ama unutulmamalıdır ki izler iç çamaşırı ve bikini altında kalacak şekilde planlanır ve saklanması kolaydır.
Ayrıca bu iz sayesinde istediğimiz şekillendirme etkisine ulaşabiliyoruz. Karın germe ameliyatının size sağlayacağı ilave faydalardan bir tanesi de belinizin incelmesidir. Gevşek kas yapısının toparlanması doğum sonrası bele doğru olan yayılmayı da toparlayacaktır ve ameliyattan sonra beliniz daha incelmiş olacaktır.
Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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