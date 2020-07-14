Karın ve göbek yağlarını gizlemek çok kolay! Ünlüler de bu teknikleri kullanıyor...

Doğru kıyafet seçimleri yaparak varlığından hiç hoşlanmadığımız göbek yağlarını gizlemek ve mükemmel görünmek mümkün. Bunun için sizlerle paylaştığımız ipuçlarını takip edin...
Göbeğinizi tamamen yok etmek çok zor olsa da gizlemek ve bir süreliğine ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için pantolon seçimlerinizde düşük ve orta bel pantolonlar yerine yüksek bel pantolonlar tercih edin çünkü düşük bel pantolonlar göbeğinizin daha da belirgin olmasına neden olurken yüksek bel pantolonlar bacak boyunuzu da uzatarak daha zayıf görünmenizi sağlar. Ayrıca yüksek bel pantolonlar vücut hatlarınızı da ortaya çıkartır.
Wrap elbiseler karın kısmında yer alan detay nedeniyle karnınızı kamufle eder ve daha düz bir görünüm yakalamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra şal elbiseler de size bu konuda yardımcı olacaktır.
Uzun tişört, gömlek ve bluzlar; karın ve göbek bölgenizi gizler. Tunikler de uzun görüntüsü nedeniyle karnınızın daha düz görünmesini sağlar. Likralı kumaşları tercih ederseniz karın bölgeniz sıkı kalacağı için göbeğiniz daha düz görünür. Bunun yanı sıra esnek yapıya sahip kumaşlar da karın bölgenizi saklamaya yardımcı olur.
Örneğin uzun tuniğinizin altına göbeğinizi kapatan esnek dokulu bir tayt giyerek hem şık olur hem de dilediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz.
Hırka ve ceketler karnınızı gizleme konusunda çok başarılı olur. Vücudunuza tam oturan slim yapıdaki blazer ceketler hayalinizdeki kum saati görüntüsüne sahip olmanıza yardımcı olur. Hırkalarınızı ise kemerler ile birlikte kullanarak şık ve trend bir görünüm yakalayabilir, vücut şeklinizin ön plana çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.
Eğer pelerin kol bir üste sahipseniz hemen göbeğinizi gizleyebilirsiniz. Eğer pelerin kol üstünüz yoksa mutlaka bir tane edinmelisiniz. Genellikle bel bölgesi bantlı yapıdaki pelerin kol üstleri geniş kumaşı karnınızı saklamaya yardımcı olur.
Biliyoruz, bu söylediğimizi okurken bile içiniz sıkıldı. Fakat karın bölgenizi gizlemeye yardımcı olacak korseler ile doğum günü, düğün, nişan gibi özel günlerde ya da önemli bir iş yemeğinde, toplantıda daha şık bir görünüme ulaşabilirsiniz. Üstelik korse, sadece göbeğinizi gizlemekle kalmayacak vücudunuzu da şekillendirecektir.
Şık kombinlerin en önemli tamamlayıcısı olan aksesuarlar da hayatınızı kurtaracaktır. Eğer göbeğiniz varsa ve gizlemek istiyorsanız uzun kolyeler tercih edebilirsiniz.
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