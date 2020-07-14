Karın ve göbek yağlarını gizlemek çok kolay! Ünlüler de bu teknikleri kullanıyor...

Doğru kıyafet seçimleri yaparak varlığından hiç hoşlanmadığımız göbek yağlarını gizlemek ve mükemmel görünmek mümkün. Bunun için sizlerle paylaştığımız ipuçlarını takip edin...

ORTA VE YÜKSEK BEL PANTOLONLAR TERCİH EDİN

Göbeğinizi tamamen yok etmek çok zor olsa da gizlemek ve bir süreliğine ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için pantolon seçimlerinizde düşük ve orta bel pantolonlar yerine yüksek bel pantolonlar tercih edin çünkü düşük bel pantolonlar göbeğinizin daha da belirgin olmasına neden olurken yüksek bel pantolonlar bacak boyunuzu da uzatarak daha zayıf görünmenizi sağlar. Ayrıca yüksek bel pantolonlar vücut hatlarınızı da ortaya çıkartır.

WRAP ELBİSELER GİYİN

Wrap elbiseler karın kısmında yer alan detay nedeniyle karnınızı kamufle eder ve daha düz bir görünüm yakalamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra şal elbiseler de size bu konuda yardımcı olacaktır.

UZUN TİŞÖRT VE GÖMLEKLER TERCİH EDİN

Uzun tişört, gömlek ve bluzlar; karın ve göbek bölgenizi gizler. Tunikler de uzun görüntüsü nedeniyle karnınızın daha düz görünmesini sağlar. Likralı kumaşları tercih ederseniz karın bölgeniz sıkı kalacağı için göbeğiniz daha düz görünür. Bunun yanı sıra esnek yapıya sahip kumaşlar da karın bölgenizi saklamaya yardımcı olur.