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Karın ve göbek yağlarını gizlemek çok kolay! Ünlüler de bu teknikleri kullanıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mükemmel görünmese de hepimiz bedenimizi seviyoruz. Fakat dönem dönem bazen vücut şeklimizden, göbeğimizden ve yağlarımızdan şikayetçi olabiliriz. Ama bunun için üzülmenize hiç gerek yok. Karın ve göbek bölgemizde yer alan fazlalıkları çeşitli yöntemlerle gizlemek mümkün. Nasıl mı? Cevabı yazımızda...

Karın ve göbek yağlarını gizlemek çok kolay! Ünlüler de bu teknikleri kullanıyor...

Doğru kıyafet seçimleri yaparak varlığından hiç hoşlanmadığımız göbek yağlarını gizlemek ve mükemmel görünmek mümkün. Bunun için sizlerle paylaştığımız ipuçlarını takip edin...

ORTA VE YÜKSEK BEL PANTOLONLAR TERCİH EDİN

Göbeğinizi tamamen yok etmek çok zor olsa da gizlemek ve bir süreliğine ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için pantolon seçimlerinizde düşük ve orta bel pantolonlar yerine yüksek bel pantolonlar tercih edin çünkü düşük bel pantolonlar göbeğinizin daha da belirgin olmasına neden olurken yüksek bel pantolonlar bacak boyunuzu da uzatarak daha zayıf görünmenizi sağlar. Ayrıca yüksek bel pantolonlar vücut hatlarınızı da ortaya çıkartır.

WRAP ELBİSELER GİYİN

Wrap elbiseler karın kısmında yer alan detay nedeniyle karnınızı kamufle eder ve daha düz bir görünüm yakalamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra şal elbiseler de size bu konuda yardımcı olacaktır.

UZUN TİŞÖRT VE GÖMLEKLER TERCİH EDİN

Uzun tişört, gömlek ve bluzlar; karın ve göbek bölgenizi gizler. Tunikler de uzun görüntüsü nedeniyle karnınızın daha düz görünmesini sağlar. Likralı kumaşları tercih ederseniz karın bölgeniz sıkı kalacağı için göbeğiniz daha düz görünür. Bunun yanı sıra esnek yapıya sahip kumaşlar da karın bölgenizi saklamaya yardımcı olur.

Örneğin uzun tuniğinizin altına göbeğinizi kapatan esnek dokulu bir tayt giyerek hem şık olur hem de dilediğiniz görüntüye ulaşabilirsiniz.

CEKET VE HIRKALAR HAYATINIZI KURTARACAK

Hırka ve ceketler karnınızı gizleme konusunda çok başarılı olur. Vücudunuza tam oturan slim yapıdaki blazer ceketler hayalinizdeki kum saati görüntüsüne sahip olmanıza yardımcı olur. Hırkalarınızı ise kemerler ile birlikte kullanarak şık ve trend bir görünüm yakalayabilir, vücut şeklinizin ön plana çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.

SİZİN DE BİR PELERİNİNİZ OLSUN

Eğer pelerin kol bir üste sahipseniz hemen göbeğinizi gizleyebilirsiniz. Eğer pelerin kol üstünüz yoksa mutlaka bir tane edinmelisiniz. Genellikle bel bölgesi bantlı yapıdaki pelerin kol üstleri geniş kumaşı karnınızı saklamaya yardımcı olur.

KORSE GİYİN

Biliyoruz, bu söylediğimizi okurken bile içiniz sıkıldı. Fakat karın bölgenizi gizlemeye yardımcı olacak korseler ile doğum günü, düğün, nişan gibi özel günlerde ya da önemli bir iş yemeğinde, toplantıda daha şık bir görünüme ulaşabilirsiniz. Üstelik korse, sadece göbeğinizi gizlemekle kalmayacak vücudunuzu da şekillendirecektir.

AKSESUAR SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Şık kombinlerin en önemli tamamlayıcısı olan aksesuarlar da hayatınızı kurtaracaktır. Eğer göbeğiniz varsa ve gizlemek istiyorsanız uzun kolyeler tercih edebilirsiniz.

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