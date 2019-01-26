Karısını akrabasıyla yakalayıp dehşet saçmıştı! Kocaya ve yakınlarına ceza yağdı

Kemalpaşa ilçesi Nazarköy yakınlarında 2017 yılında meydana gelen olayda Torbalı'da yaşayan S.D., iddiaya göre bir süre önce akrabası Orhan Pala ile yakınlaştı. Bunun üzerine Pala ile S.D. birlikte kaçmaya karar verdi. Durumu öğrenen Seracettin D. eşine şiddet uyguladı. S.D. ve Pala, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınarak can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Emniyetten ayrılan S.D. ve Pala'ya aynı gün Nazarköy yakınlarında Seracettin Duman'nin yakınları saldırdı. Saldırıya uğrayan S.D. ve Pala çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Pala olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan S.D. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Soruşturma başlatan jandarma, olaya karışan Seracettin Duman ile akrabaları Giyasettin Duman, Hüseyin Duman, Cüneyt Duman, Yılmaz Duman, Maşallah Duman ve Mehmet Karakot'u gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandıktan sonra haklarında 'töre saikiyle tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.