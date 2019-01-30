Karısını darp ederek ağır yaralayan koca tutuklandı

Samsun’da karısını darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı eşi T.Y. (22) tarafından darp edildiği iddia edilen Ö.Y. (25) adlı kadın ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. T.Y. adlı koca ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.
’Kasten yaralama, tehdit, hakaret’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum