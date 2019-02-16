HABER

Karl Marx'ın mezarına ikinci saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

Komünizmin en önemli ideoloğu Karl Marx'ın Londra'daki mezarı iki haftada ikinci kez saldırıya uğradı

LONDRA (AA) - Komünizmin en önemli ideoloğu Karl Marx'ın Londra'daki mezarına son iki haftada ikinci kez saldırıldı.

Londra'nın kuzeyindeki Highgate'de bulunan mezardaki anıta kimliği belirsiz kişilerce kırmızı boyayla "Nefret öğretisi", "Soykırımın, terörün, zulmün ve kitle katliamının mimarı" yazıldı.

Alman komünist filozof Marx'ın mezarında bulunan anıtın mermer tabelası 4 Şubat'ta da çekiçli saldırıya uğramış ve tabela hasar görmüştü.

Marx'ın 1883'te defnedildiği mezar, 1956'da 50 metre ileriye taşınmıştı.

Mezarın kapitalist Batı Bloku ile komünist Doğu Bloku arasındaki Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde mezarlığın daha görünür bir noktasına taşınması, İngiltere'de tartışmalara yol açmıştı.

Marx'ın mezarı 1970'de boru tipi bombayla yapılan bir saldırının hedefi olmuş, çeşitli zamanlarda da boyalı saldırılara maruz kalmıştı.

Karl Marx 1849'da "vatansız" bir sürgün olarak geldiği ve hayatının geri kalanını geçirdiği Londra'da başta "Komünist Manifesto" ve "Kapital" olmak üzere önemli eserlerini kaleme almıştı.

Marx, Highgate mezarlığında o dönemde ateist ve agnostiklere ayrılan bölümde toprağa verilmişti.

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
GÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle bazı evler boşaltıldıGÜNCELLEME - Ordu'da heyelan nedeniyle bazı evler boşaltıldı
İmamoğlu: “Başkanlık makamını 5 yıllığına sizden emanet istiyoruz”İmamoğlu: “Başkanlık makamını 5 yıllığına sizden emanet istiyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Highgate ingiltere karl marx Londra

En Çok Okunan Haberler

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

Bebeğini paylaştı ve: "Karnımdan çıktığın o an..."

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

16 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

THY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması

Adapazarı'nda 56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu

Alzheimer hastası adam 56 gündür kayıptı! Acı gerçek bugün ortaya çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

Diyanet: Sigara haramdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.