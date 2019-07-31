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Karmod’dan "ucuz prefabrik ev" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Karmod Prefabrik Satış Müdürü Abdullah Yüceer: - "Her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de merdiven altı tabir edilen ‘ucuz fiyat’ cazibesiyle tüketiciyi yanıltanlar olabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik Satış Müdürü Abdullah Yüceer, farklı mecralarda yürütülen ‘ucuz prefabrik ev’ kampanyalarına karşı ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de merdiven altı tabir edilen ‘ucuz fiyat’ cazibesiyle tüketiciyi yanıltanlar olabiliyor." ifadesini kullandı.

Yüceer, yaptığı yazılı açıklamada, farklı mecralarda yürütülen ‘ucuz prefabrik ev’ kampanyalarına karşı ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatli olmaları ve mağdur olmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yüceer, 110’un üzerinde ülkeye ihracat başarısı göstermiş sektörün öncü markalarından biri olarak prefabrik ev alırken fiyattan önce üretici firma yetkinliği, kullanılan malzeme kalitesi ve üretim şeklinin kesinlikle dikkate alınması gerekliliğini özellikle önerdiklerini bildirdi.

Her ürünün piyasada oluşmuş ortalama bir fiyatının olduğunu dile getiren Yüceer, şunları kaydetti:

"Hazır konut sahibi olmak isteyen müşterilerimiz mutlaka farklı firmaları ziyaret etsinler, alternatif fiyatlar alsınlar. Ancak fiyatlar arasında genele göre çok düşük belirgin bir fark varsa bu konuda oldukça ihtiyatlı davranmalarını öneririz. Her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de merdiven altı tabir edilen ‘ucuz fiyat’ cazibesiyle tüketiciyi yanıltanlar olabiliyor. Bunlar vadettikleri ürünü teslim etmeyerek veya yapı güvenliğini tehlikeye sokacak düzeyde kalitesiz malzeme kullanarak ya da satış sonrası şikayetleri dikkate almayarak farklı mağduriyetler yaşatabiliyorlar.

Prefabrik hazır yapılar son dönemde uzun ömürlü sınıfıyla diğer yapı modellerine önemli bir alternatif oluşturdu. Bu da sektör öncülerince geliştirilen teknolojik kaliteli üretimle mümkün oldu. Şunu vurgulamak gerekir ki kalite içeren her üretimin bir fiyat değeri var."

Yüceer, prefabrik ev yaptıracakların satın alma kararında bazı diğer hususları da dikkate alması gerektiğini belirterek, "Öncelikle karar verecekleri firmanın üretici olmasına özellikle dikkat etsinler. Genel olarak müşteri memnuniyetlerini incelesinler. Teknik olarak da beğendikleri ev modelinin yapı statiğine uygunluğunu, yapı duvar ‘H’ direkleri ile çatıda kullanılan sacların paslanmaz galvaniz ve yapı güvenliğini sağlayıcı kalınlıkta olduğunu, iç izolasyon malzemesini de muhafaza eden duvar panellerinde kullanılan beton levhaların su geçirmez ve erimez standartta üretimlerden olduğunu mutlaka sorgulasınlar. Tercih edilen üretici firma evin kullanılacağı iklim özelliğine göre (kar yükü, nem, yağmur, rüzgar vb.) üretim yapacağının bilgisiyle beraber teknik donanıma sahip olmalı." ifadelerini kullandı.

- "Elektrik tesisat uygulamasının ne şekilde gerçekleştirileceği önemli"

Elektrik tesisat malzeme ve kalınlıklarının, sigorta sistemi, aksesuarların yangın güvenliği açısından TSE ve ISO belgeli olduğundan da emin olunması gerektiğini aktaran Yüceer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elektrik tesisat uygulamasının ne şekilde gerçekleştirileceği de önemli. Bu konuda proje olmadan alelade özensiz uygulamalara çok rastlanıyor. Binada kullanılan pencereler birinci kalite bilinen markalardan tercih edilerek içinde destek sacı ve çift cam kullanılmalı. Çelik kapı adına uygun kalitede ve güvenli olmalı. İzolasyon açısından çatı örtüsünde kullanılan cam yünü ve diğer alternatifler hakkında detaylı bilgi alınıp kıyaslanmalı. Prefabrik ev sahibi olmak isteyenler temel olarak belirttiğimiz bu önemli hususları dikkate alarak karar verirlerse yeni evlerinde sorunlardan uzak uzun yıllar güvenli ve keyifli bir yaşam süreceklerinden hiç kuşkuları olmasın."

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