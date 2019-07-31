İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik Satış Müdürü Abdullah Yüceer, farklı mecralarda yürütülen ‘ucuz prefabrik ev’ kampanyalarına karşı ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de merdiven altı tabir edilen ‘ucuz fiyat’ cazibesiyle tüketiciyi yanıltanlar olabiliyor." ifadesini kullandı.

Yüceer, yaptığı yazılı açıklamada, farklı mecralarda yürütülen ‘ucuz prefabrik ev’ kampanyalarına karşı ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatli olmaları ve mağdur olmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yüceer, 110’un üzerinde ülkeye ihracat başarısı göstermiş sektörün öncü markalarından biri olarak prefabrik ev alırken fiyattan önce üretici firma yetkinliği, kullanılan malzeme kalitesi ve üretim şeklinin kesinlikle dikkate alınması gerekliliğini özellikle önerdiklerini bildirdi.

Her ürünün piyasada oluşmuş ortalama bir fiyatının olduğunu dile getiren Yüceer, şunları kaydetti:

"Hazır konut sahibi olmak isteyen müşterilerimiz mutlaka farklı firmaları ziyaret etsinler, alternatif fiyatlar alsınlar. Ancak fiyatlar arasında genele göre çok düşük belirgin bir fark varsa bu konuda oldukça ihtiyatlı davranmalarını öneririz. Her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de merdiven altı tabir edilen ‘ucuz fiyat’ cazibesiyle tüketiciyi yanıltanlar olabiliyor. Bunlar vadettikleri ürünü teslim etmeyerek veya yapı güvenliğini tehlikeye sokacak düzeyde kalitesiz malzeme kullanarak ya da satış sonrası şikayetleri dikkate almayarak farklı mağduriyetler yaşatabiliyorlar.