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Karnında şişlik şikayetiyle başvurdu, böbreği alındı: İdrar dolu kese haline gelmiş

09.02.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran hastanın yapılan muayenesinde sol böbreğinin 20-25 santimetreye kadar büyüdüğü tespit edildi. Hastanın içi taş dolu böbreği ameliyatla alınırken, operasyonu yapan doktor Süleyman Kayık, “Uzun yıllardan beri karnında şişlik ve ara ara ağrı olması gibi şikayetlerle hasta hastanemize başvurdu. böbrek boyutlarının 20-25 cm büyüdüğü ve içi idrar dolu bir kese haline geldiğini tespit ettik. Sol böbreği içindeki taşlarla birlikte alındı” dedi.

Karnında şişlik şikayetiyle başvurdu, böbreği alındı: İdrar dolu kese haline gelmiş

Denizli’de yaşayan Abdullah Çavdar (71), karnında oluşan şişlik ve ağrılar üzerine hastaneye gitmeye karar verdi. Araştırmalara başlayan Çavdar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık’ın yaptığı başarılı operasyonlar sonucu Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne gitti. Üroloji Uzmanı Dr. Kayık tarafından muayene edilen Çavdar’ın sol böbreğinin içinde çok sayıda taş bulunduğu, böbreğin boyutlarının 20-25 santimetreye kadar ulaştığı ve idrar dolu bir kese haline geldiği tespit edildi. Böbreğin çalışmadığını ve hasta için risk oluşturduğunu belirleyen Dr. Kayık, hastayı ameliyata alarak dev bir boyuta oluşan böbreği aldı. Yapılan başarılı operasyon sonucu hasta sağlığına kavuştu.

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''İÇİ İDRAR DOLU KESE HALİNE GELMİŞ''

Op. Dr. Süleyman Kayık, “Uzun yıllardan beri karnında şişlik ve ara ara ağrı olması gibi şikayetlerle hasta hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol böbreğin içinde çok sayıda taş ve böbrek boyutlarının 20-25 cm büyüdüğü ve içi idrar dolu bir kese haline geldiğini tespit ettik. Sol böbrek fonksiyon görmüyordu ve alınmasına karar verdik. Yapılan ameliyat ile hastanın sol böbreği içindeki taşlarla birlikte alındı” dedi.

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Uzun araştırmalar sonucu doğru karar verdiğini belirten Çavdar, “Hocamız kafamızda soru işareti bırakmayacak şekilde bizimle çok güzel ilgilendi. Sağlık durumum ile ilgili bizleri sürekli bilgilendirdi. Sıcak ve samimi tavırları bizi çok rahatlattı ” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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