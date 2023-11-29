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Karnını doyurdu sonra parasının iadesini istedi! Gerçek, güvenlik kamerasına bakıldığında ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmiyorum"

29.11.2023 12:08 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de bir kişi, karnını doyurduktan sonra kopardığı saç tellerini yemeğine koyarak parasının iadesini istedi. Yemeğin değiştirilmesini de kabul etmeyen müşterinin oyunu, güvenlik kamerasına bakıldığında ortaya çıktı. Güvenlik kamerasını izleyen işletme sahibi, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Kamera kaydını izlediğinde şoke olduğunu anlatan işletmenin sorumlusu "Gerekirse soruşturma da açtıracağım. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Karnını doyurdu sonra parasının iadesini istedi! Gerçek, güvenlik kamerasına bakıldığında ortaya çıktı: "Hakkımı helal etmiyorum"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz günlerde lokantada akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İçeri bir kadınla girip döner, patates kızartması ve içeceklerini söyleyen adam, önce karnını doyurdu. Daha sonra şahıs, kopardığı saç tellerini tepsiye koydu. O anda neye uğradığını şaşıran kadın, duruma tepki gösterdi. Ayağa kalkarak kasaya yönelen adam, yemekten saç teli çıktığını söyleyerek parasının iadesini istedi. Yemeğinin yenisi ile değiştirilmesini de kabul etmeyen şahıs, parasını aldıktan sonra lokantadan ayrıldı. İşletme sorumlusu bunun üzerine çalışanlar ile toplantı yaparak daha dikkatli olmaları konusunda onları uyardı.

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GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, ŞAŞKINA DÖNDÜ

Daha sonra kamera kayıtları incelenmeye başladı. Güvenlik kamerasını izleyen işletme sahibi, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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O anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, olay Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

"YEMEĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ BİLE KABUL ETMEDİ"

İşletmenin sorumlusu Onur Armut, "Geçtiğimiz günlerde bir müşteri tepsi ile birlikte kasaya gelerek yemekte kıl çıktığını söyledi. Yemeği beğenmeyebilir, saygı duyarım ama bilerek kafasından kılı çekip yemeğin içine koyması ve ‘Paramı geri istiyorum, yoksa polis çağırırım’ demesi hoş değil. Yemeğin değiştirilmesini bile kabul etmedi. Bunun üzerine müşterinin parasını geri iade ettik. Daha sonra ustalarla hijyen konusunda daha dikkatli olmaları için toplantı yaptık. Bütün ustalarımızda kolluklarından tutun, şapkalarına kadar tüm hijyen kurallarını zaten uyguluyoruz. Kimseyi bonesiz, maskesiz çalıştırmıyorum bile" dedi.

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"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kamera kaydını izlediğinde şoke olduğunu anlatan Onur Armut, "Müşterinin kafasından kılı çekip tepsiye koyduğunu gördüm. Kasiyerimize bile ‘Benim paramı geri verin’ diyerek sert üslupta da konuşuyor. Bu şekilde yapan çok kişi var. Esnaf olarak 100-200 TL için gerek yok diyoruz ama bu insanların bir daha yapmaması için deşifre etmek istedik. Ben susarsam, komşu esnaf susarsa zincirleme halka şeklinde bütün piyasada yer edinecekler. Buna müsaade etmiyorum, diğer işletmelerin de buna müsaade etmesini istemiyorum. Yemeği beğenmeyebilirsiniz, saygı duyarım. Gelip üslubunca kasaya bunu söylersin ve bir daha lokantama gelmezsin. Ama bilerek kılını yemeğin içine koyarsan beni, ustamı ve çalışanlarımı zan altına koymuş olursunuz. Ben buna müsaade etmem. Gerekirse soruşturma da açtıracağım. Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli lokanta yemek
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