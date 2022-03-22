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  4. Kars Sarıkamış’ta böyle görüntülendi! Boz ayının insan maketiyle imtihanı güldürdü

Kars Sarıkamış’ta böyle görüntülendi! Boz ayının insan maketiyle imtihanı güldürdü

22.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıkamış’ta boz ayıların ilçe merkezindeki bir otelin bahçesinde bulunan insan maketiyle sınavı, cep telefonuyla kaydedildi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun geçen kışa rağmen boz ayılar kış uykusundan erken uyandı. Kış uykusundan uyanan ayılar, soluğu ilçe merkezinde aldı.

Yiyecek arayan boz ayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelin önüne geldi. Burada otelin girişinde bulunan kayakçı insan maketinin yanına gelen ayı, bir süre şaşırdı. Daha sonra insan maketinin yanına çıkan ayı, adeta kendisini o an cep telefonuyla kaydeden vatandaşa poz verdi. Daha sonra insan maketinin yanından ayrılan boz ayı çöp konteynırlarında yiyecek aradı.

Karnını doyuran boz ayı daha sonra bölgeden ayrılarak ormanlık alana gitti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
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