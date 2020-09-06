Kars’ta 3 kilo esrar ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, S.B. ve F.B.’nin içerisinde bulunduğu aracı takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan araçta ve şüphelilerin üzerinde narkotik dedektör köpeği 'Odin'in yardımıyla arama yapıldı.

13 PARÇA HALİNDE 3 KİLO 129 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli S.B. ve F.B., TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma) suçu kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

