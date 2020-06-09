Karşımıza şık tasarımlı Moto G Fast ile çıktı

6.4 inç büyüklüğü de 1560×720 çözünürlüğünde LCD Max Vision ekran ile gelen telefon, gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Adreno 610 grafik birimi ile gelen telefonda 3 GB RAM seçeneği bulunuyor.
32 GB gibi oldukça düşük dahili depolama birimi ile gelen bu modelde 512 GB’a kadar microSD kart desteği de yer alıyor. Cihazın arka bölümünde 16 Megapiksel f/1.7 diyafram ana + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel 2cm macro kamera f/2.2 diyaframlı kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameraların ortalam üstü bir performans sunacağını belirtelim.
Ön tarafta 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera kullanan Motorola, telefonunu 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beliyor. Çinli üreticilerin bu tip özelliklere sahip telefonları 100 dolar civarında tuttuğunu biliyoruz. Ancak Motorola bu modeli için tam 199 dolar fiyat istiyor..
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