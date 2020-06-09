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Karşımıza şık tasarımlı Moto G Fast ile çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Motorola, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi modelini tanıttıktan sonra gözünü giriş-orta segmente dikeceğinin sinyallerini vermişti. Motorola beklendiği gibi Moto G Fast modeli ile karşımıza çıkageldi. Peki, şık tasarımlı bu telefon Android tutkunlarına özellikleri ile neler sunuyor?

Karşımıza şık tasarımlı Moto G Fast ile çıktı

6.4 inç büyüklüğü de 1560×720 çözünürlüğünde LCD Max Vision ekran ile gelen telefon, gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Adreno 610 grafik birimi ile gelen telefonda 3 GB RAM seçeneği bulunuyor.

MOTOROLA MOTO G FAST ÖZELLİKLERİ

32 GB gibi oldukça düşük dahili depolama birimi ile gelen bu modelde 512 GB’a kadar microSD kart desteği de yer alıyor. Cihazın arka bölümünde 16 Megapiksel f/1.7 diyafram ana + 8 Megapiksel 118 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel 2cm macro kamera f/2.2 diyaframlı kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameraların ortalam üstü bir performans sunacağını belirtelim.

İŞTE FİYATI

Ön tarafta 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera kullanan Motorola, telefonunu 10W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bataryadan beliyor. Çinli üreticilerin bu tip özelliklere sahip telefonları 100 dolar civarında tuttuğunu biliyoruz. Ancak Motorola bu modeli için tam 199 dolar fiyat istiyor..

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