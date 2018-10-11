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Kars'ta felçli hastalara "robot"lu destek

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesindeki "Robot Yardımlı Yürüyüş Eğitim Sistemi" ile felç, omurilik yaralanması, MS gibi hastalıklarda vakaların daha hızlı iyileşmesi sağlanıyor - Kafkas Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Yakup Baykuş: "Türkiye'de birçok hastanede olmayan bir sistem, bu sistemin varlığı sayesinde yaklaşık 45 hasta başarılı tedavi edildi" - Hastanede tedavi gören Emine Aydemir: "3 aylık tedavi süreci öncesi hiç yürüyemiyordum. Robotla yürüyüşüm çok düzeldi, gelişti. Artık sağlıklı olduğum dönemlerdeki gibi yürüyebiliyorum"

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde bulunan "Robot Yardımlı Yürüyüş Eğitim Sistemi" felç, omurilik yaralanması, multipl skleroz (MS) gibi hastalıklarda şifa oluyor.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine 2 yıl önce getirilen ve o günden beri Ağrı, Ardahan, Iğdır ve çevre illerdeki hastalara hizmet veren sistem, yaklaşık 45 hastanın iyileşmesine yardımcı oldu.

Engelli hastalarda kas gücü, eklem hareket açıklığı ve yürüme fonksiyonunu daha iyi seviyelere çıkartmak için tasarlanan sistem, iyileşmede büyük kolaylık sağlıyor.

Hastanın durumuna göre kendisini otomatik olarak ayarlayan robot, senkronize şekilde aktif geliştirilmiş sanal gerçeklik yazılımıyla hastanın yürüyüş bandında yürüyüşünü sağlıyor.

KAÜ Hastanesi Başhekimi Yakup Baykuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de birçok hastanede olmayan bir sistem, bu sistemin varlığı sayesinde yaklaşık 45 hasta başarılı tedavi edildi." dedi.

- Cihazdan Doğu Anadolu'da başka yok

Robot Yardımlı Yürüyüş Eğitim Sistemi sayesinde hastaların başka merkezlere sevk edilmediğini belirten Baykuş, "8 kişilik ekiple hastalarımıza hizmet verilmektedir ve üçüncü basamak fizik tedavi ünitemiz her türlü fizik tedavi hastalarına hizmet verebilecek kapasitededir. Cihazımız Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek." diye konuştu.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Fizyoterapisti Cevdet Bozbıyık ise cihazın hastaneye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, cihazın özellikle yetişkinler için tasarlandığını ifade etti.

Bozbıyık, "Robotumuzu felç, omurilik yaralanmaları multipl skleroz gibi hastalıklarda hastanın yürüme fonksiyonunu, eklem hareket açıklığını ve kas gücünü artırmak için kullanmaktayız." dedi.

Bozbıyık, yürüme bozukluğu olan hastalarda başarılı sonuçlar alındığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Günlük 8-10 hasta alabiliyoruz, yürüme bozukluğu olan hastaların hemen hepsinde bu tedaviyi uyguluyoruz. Şimdiki hastamız yüksekten düşme omurilik yaralanması tanısıyla bize geldi. Geldiğinde tekerlekli sandalyeyle gelmişti, şu an mobilize ettik ve kendi başına yürüyor. Doğru ve doğal yürüme oluşması için hastamıza robot takviyesi yapıyoruz."

- Robot hastaların yüzde 80'inde olumlu sonuç verdi

Sistemin bölge illere de hizmet verdiğini vurgulayan Bozbıyık, "Diğer illerden Iğdır, Ardahan, Ağrı civarından yoğun talep oluyor. Robotun gelmesinden bu yana ortalama 45-50 hastayı tedaviye aldık ve bunların yüzde 80'inde olumlu sonuç aldık." dedi.

Robot Yardımlı Yürüyüş Eğitim Sistemi'nde tedavi gören Emine Aydemir ise bir kaza sonucu hastaneye geldiğini ve tedavi gördüğünü belirtti.

Robotla yürüyüşünün daha da iyiye gittiğini anlatan Aydemir, "3 aylık tedavi süreci öncesi hiç yürüyemiyordum. Robotla yürüyüşüm çok düzeldi, gelişti. Artık sağlıklı olduğum dönemlerdeki gibi yürüyebiliyorum. Robot tedavi sürecimi hızlandırıyor." diye konuştu.

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