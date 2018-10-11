Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde bulunan "Robot Yardımlı Yürüyüş Eğitim Sistemi" felç, omurilik yaralanması, multipl skleroz (MS) gibi hastalıklarda şifa oluyor.

KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine 2 yıl önce getirilen ve o günden beri Ağrı, Ardahan, Iğdır ve çevre illerdeki hastalara hizmet veren sistem, yaklaşık 45 hastanın iyileşmesine yardımcı oldu.

Engelli hastalarda kas gücü, eklem hareket açıklığı ve yürüme fonksiyonunu daha iyi seviyelere çıkartmak için tasarlanan sistem, iyileşmede büyük kolaylık sağlıyor.

Hastanın durumuna göre kendisini otomatik olarak ayarlayan robot, senkronize şekilde aktif geliştirilmiş sanal gerçeklik yazılımıyla hastanın yürüyüş bandında yürüyüşünü sağlıyor.

KAÜ Hastanesi Başhekimi Yakup Baykuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de birçok hastanede olmayan bir sistem, bu sistemin varlığı sayesinde yaklaşık 45 hasta başarılı tedavi edildi." dedi.

- Cihazdan Doğu Anadolu'da başka yok

Robot Yardımlı Yürüyüş Eğitim Sistemi sayesinde hastaların başka merkezlere sevk edilmediğini belirten Baykuş, "8 kişilik ekiple hastalarımıza hizmet verilmektedir ve üçüncü basamak fizik tedavi ünitemiz her türlü fizik tedavi hastalarına hizmet verebilecek kapasitededir. Cihazımız Doğu Anadolu Bölgesi'nde tek." diye konuştu.