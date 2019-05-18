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Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 08:27 | Son Güncelleme

Kars’ta oyun oynarken 7 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başladı.

Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kars’ta oyun oynarken 7 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başladı. Yürütülen arama çalışmaları havadan görüntülendi.
Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 2019 Pazar günü evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bulunması için gece ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.Havanın aydınlanması ile sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi yürütüyor. Küçük Nurcan’ı arama çalışmalarında zor bölgelerde devereye giren “kurbağa adam” ekibi, dere kenarında ağaç diplerine girererek adeta sığ bölgeleri didik didik arıyor.
İl Jandarma Komutanlığı’nın hizmetindeki "Atak" iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor. Kayboluşunun 7 gününde de arama çalışmalarına başlayan ekipler, bazı bölgelerde suyun akış yönünü iş makineleriyle değiştiriyor. Küçük Nurcan Sade’yi arama çalışmaları Ortakale, Kazıkale ve Çayarası köylerinde yürütülüyor. Ama çalışmaları havadan görüntülendi. Nurcan Sade’yi arama çalışmları devam ederken, Ortakale Köyü’nde sessiz bekleyiş hüküm sürüyor.

Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

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