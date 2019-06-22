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Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Arpaçay ilçesinde muhtarlık seçiminden kaynaklanan kavgada silahla vurulan eski muhtar yaralandı, oğlu ise öldü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada eski muhtar yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mescitli köyünde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Metin H'nin yakınları Fahrettin, Erhan ve Mustafa A. ile eski muhtar Halis O. ve oğlu Yakup O, arasında seçim nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Halis O. ve oğlu Yakup O. yaralandı.

Arpaçay Devlet Hastanesine kaldıran yaralılardan Yakup O. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halis O. ise aynı hastanedeki ilk müdahale sonrası Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Zanlılar Fahrettin, Erhan ve Mustafa A. ise köye gelerek, geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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