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Kars'ta sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Digor ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG/YPS propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, S.E, S.S, C.E, M.A, M.T, M.D, M.K, M.A, M.U.Z. ve M.E. gözaltına alındı.

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digor Kars Propaganda terör propagandası

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