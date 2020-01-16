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  4. Kars’ta Türk Kızılay Üniversite Butik Evi açıldı

Kars’ta Türk Kızılay Üniversite Butik Evi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

KARS Kafkas Üniversitesi ile Türk Kızılay Kars Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında kampüs alanındaki Prof.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi ile Türk Kızılay Kars Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında kampüs alanındaki Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu girişinde ihtiyaç sahibi örenciler için Üniversite Butik Evi açıldı.
Butik eviyle ilgili bilgi veren Kızılay Şube Başkanı Sıddık Demir, Türk Kızılay’ın 36’ncı Butik Evi'nin Kars’ın plakası 36’ya denk geldiğini söyledi. Açılıştan sonra tabelaya 36 rakamını da ekleyeceklerini ve isminin 'Türk Kızılay Üniversite Butik Evi 36' olacağını belirten Demir, ihtiyaç sahiplerinin tek kuruş ödemeden giyeceklerini buradan alabileceklerini belirtti. Hafta da iki gün açık kalacak olan Türk Kızılay Butik Evi’nde desteklerin bir öğrenciye yaz ve kış ayrı ayrı yılda iki kez yapılacağını anlatan Demir, amaçlarının üniversiteye gelen öğrencilere katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Demir, vatandaşlar için de şehir merkezinde benzer bir uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını bunun yanında da aş evi açacaklarını ifade etti.
Açılışın ardından üniversitenin belirlemiş olduğu ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafetleri teslim edildi.

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