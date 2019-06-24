Kars’ta yol kenarında yaralı kızıl şahin bulundu

Kars’ta duyarlı bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Kars’ta aracıyla seyir halinde bulunan Kemal Akbaba, yol kenarında kızıl şahin gördü. Şahinin hareketsiz durduğunu fark eden Akbaba, aracından inerek şahinin yanına gitti. Şahin’in yaralı olduğunu ve uçamadığını gören Kemal Akbaba, yaralı kızıl şahini aracına alarak iş yerine geçti. İş yerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

DKMP Şube Müdürü Murat Doğanay’ın ekibini yönlendirmesi sonucu ekipler Kemal Akbaba’nın bulduğu yaralı kızıl şahini muhafaza altına alarak, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada tedavi altına alınan kızıl şahin, tedavi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortama bırakılacak.



