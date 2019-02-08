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Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede konuştu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz: “Evde otururken birden bire pat diye ses geldi, bina çöktü” dedi.

Kartal'da çöken binadan sağ kurtuldu, o anları anlattı: Birdenbire pat diye bir ses geldi

İstanbul Kartal’da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Azra Havva Tekgöz’ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu.

Anne Tekgöz: “Oğlumu okula göndermiştim kardeşini alması için için. Ben de evde oturuyordum. Havva da telefonla oynuyordu içeri odada. Birden bire pat diye bir ses geldi biz Havva ile beraber ağaya kalktık birbirimize sarıldık. Zaten direkt bina aşağı çöktü. Sonra çekyatın üzerine gelen bir parça ile arada boşluk oluştu. Çok çaba sarfettiler kurtardılar Elhamdülillah. Kızım da kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun” dedi. (İHA)

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Kartal çöken bina nazan tekgöz havva tekgöz

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