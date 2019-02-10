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Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:10 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki Yunus Apartmanı'ndan değerli eşyaların çıkarılmaya başlandığı bildirildi. Ayrıca 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu.

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı.
Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılacak.
Bakan Kurum daha sonra mahalledeki bir düğün salonunda, Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafında yer alan ve risk nedeniyle boşaltılan apartmanların yöneticileri ve sakinleriyle bir toplantı düzenleyecek.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı.
Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.
Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

KARTAL'DA RİSKLİ BİNADAN KONTROLLÜ TAHLİYE

KARTAL'DA RİSKLİ BİNADAN KONTROLLÜ TAHLİYE
İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki Yunus Apartmanı'ndan değerli eşyaların çıkarılmaya başlandığı bildirildi.
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