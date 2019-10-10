KARTAL'DA ADLİYE ÖNÜNDE DAVA TARAFLARI ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA (geniş haber)

Haber: Yüksel KOÇ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nın görülecek olan dava öncesi davanın tarafları arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak silahla ateş ettiği iddia edilen şüpheli ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda bugün görülecek olan, "Hakaret", "Tehdit" davasının tarafları, duruşma öncesi adliyenin önündeki Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşılaştı.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Uzaktan akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tekin Özbey ve Ahmet Al silahla yaralanırken, hastaneye kaldırılan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga sırasında Cesim Deniz kalp krizi geçirdi. Cesim Deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de hafif bir şekilde yaralandı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve adliyenin açık otoparkında bekleyen polis, olaya müdahale etti. Olayda silah kullandığı öğrenilen Kenan Deniz'in de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ömer. Deniz'in ise silahla birlikte olay yerinden ayrıldığı ve polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.