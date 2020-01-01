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  4. Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi

Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.
Olay saat 19.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kumcular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde bulunan vatandaşlar tarafından denizde bir kişinin olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizdeki kişiyi güçlükle bota çıkardı. Denizden çıkarılan Mehmet S., Kartal Balıkçılar Barınağı'nın bulunduğu kıyıya getirildi. Mehmet S. ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Mehmet S., polise verdiği ilk ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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