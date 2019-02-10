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Kartal’da boşaltılan Yunus Apartmanı’ndan kontrollü tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

Kartal’da çöken binanın yanında bulunan ve boşaltılan Yunus Apartmanı’ndaki değerli eşyalar kontrollü bir şekilde tahliye ediliyor.Kartal’da çöken binanın yakınında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı.

Kartal’da çöken binanın yanında bulunan ve boşaltılan Yunus Apartmanı’ndaki değerli eşyalar kontrollü bir şekilde tahliye ediliyor.
Kartal’da çöken binanın yakınında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. Olay yerinde kurulan kriz masasında Yunus Apartmanı sakinleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a evlerinde kalan değerli eşyaları almak istediklerini belirtti. Bakan Kurum, itfaiye ekipleriyle binadaki değerli eşyaların tahliyesi için onay verdi. İtfaiyenin merdiven araçlarıyla balkonlardan girilerek evdeki değerli eşyalar çıkartıldı. Yunus Aparmanı’nın yıkımı için geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

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