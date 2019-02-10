Kartal’da boşaltılan Yunus Apartmanı’ndan kontrollü tahliye

Kartal’da çöken binanın yanında bulunan ve boşaltılan Yunus Apartmanı’ndaki değerli eşyalar kontrollü bir şekilde tahliye ediliyor.
Kartal’da çöken binanın yakınında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. Olay yerinde kurulan kriz masasında Yunus Apartmanı sakinleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a evlerinde kalan değerli eşyaları almak istediklerini belirtti. Bakan Kurum, itfaiye ekipleriyle binadaki değerli eşyaların tahliyesi için onay verdi. İtfaiyenin merdiven araçlarıyla balkonlardan girilerek evdeki değerli eşyalar çıkartıldı. Yunus Aparmanı’nın yıkımı için geniş güvenlik önlemleri alınıyor.
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum