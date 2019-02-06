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- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN YARALILAR ÇIKARILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 21:45 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Uğur CAN - Anıl UÇAN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Uğur CAN - Anıl UÇAN - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişinin çıkarıldığı binadan saatler sonra bir kadın daha yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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-Yaralıların enkazdan çıkarılmaları

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