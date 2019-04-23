Kartal'da iş makinesi taşıyan TIR köprü altında sıkıştı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL D -100 Karayolu'nda iş makinesi taşıyan TIR köprü altında sıkıştı. Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Olay, Saat 19.30 sıralarında D - 100 Karayolu Kartal Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Emrullah G.'nin kullandığı iş makinesi yüklü G. 34 DZ 1490 plakalı TIR, geçemeyerek köprü altında sıkıştı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin TIR'ı sıkıştığı yerden kurtulması için çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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