Kartal'da yıkılan binanın temeli atılıyor

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binaya ilişkin, "Yıkılan binanın yerine yeni bina yapmak ve o yatay mimari esaslı dönüşümü yapmak için kentsel dönüşümü başlattık ve bugün o binanın temelini inşallah atmış olacağız." dedi.

Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’la Dizdariye Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Daha sonra Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odasına geçen Bakan Kurum, dün milyonlarca kişinin Yenikapı’ya akın ettiğini belirterek, "Yenikapı, bir gelincik tarlasına döndü. Yenikapı’dan tüm Türkiye’ye 15 Temmuz diriliş, birlik, beraberlik ruhunu en net şekilde aktardılar ve bize 1 Nisan’ı müjdelediler. 1 Nisan’da İstanbul’u ve ilçelerini müjdelediler." diye konuştu.

Kurum, Büyükçekmece'nin de 1 Nisan’da o terör örgütünün uzantılarıyla birlikte olanlara, o zillet, illet ittifakı kuranlara en net cevabı vereceğini söyledi.

Bugüne kadar 50'nin üzerinde kenti ziyaret ettiğini anlatan Kurum, bu ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehirlerin alt yapısını, üst yapısını, çevre düzenlemesini, atık suyu, depolama tesislerini, kentsel dönüşüm projelerini yerinde incelediklerini ifade etti.