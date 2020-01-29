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Kartalkaya'da kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Kartalkaya'da kaybolan tatilciyi JAK timi kurtardı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kaybolan tatilciyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.

Kayak merkezinde snowboard yaparken kaybolan tatilcinin cep telefonuyla yardım talebinde bulunduğu JAK timi çalışma başlattı.

Küçükçayır mevkisinde kaybolduğu belirlenen tatilcinin bulunması için 6 JAK personeli, 2 kar motoru ve 1 UTV aracı ile bölgeye hareket etti.

Kar kalınlığının 170 santimetre olduğu ormanlık alanda yapılan arama çalışması sonucu vakit kaybedilmeden tatilciye ulaşıldı.

Ekiplerin çay içirdiği tatilci, daha sonra kar aracına bindirilerek konakladığı otele götürüldü.

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Bolu JAK Timi Kartalkaya

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