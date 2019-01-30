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Kartondan kızağını yap ödülü kap

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 19:04 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan Uludağ Kış Şenliği’nde kartondan kızak yapma yarışması düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan Uludağ Kış Şenliği’nde kartondan kızak yapma yarışması düzenlenecek. Karton, yapıştırıcı bant, boya, poşet ve kağıt haricinde hiçbir malzemenin kullanılmayacağı yarışmaya 9-15 yaş arasındaki herkes katılabilecek ve dereceye girenler altınla ödüllendirilecek.
Uludağ’ı yılın 12 ayı şehir ekonomisine katlı sağlayan bir turizm merkezi hâline getirmek maksadıyla farklı projeler üzerinde çalışan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üçüncüsü yapılacak Uludağ Kış Şenliği’nde birbirinden farklı faaliyetlere imza atmaya hazırlanıyor. 19-20 Şubat tarihlerinde yapılacak şenliğin en dikkat çeken parçalarından biri de kantondan kızak yapma yarışması. 9 - 15 yaş arasındaki isteyen her çocuğun katılabileceği yarışmada kızakların hazırlanmasında sadece genel amaçlı karton, yapıştırıcı bant, boya, poşet ve kağıt kullanılabilecek. Karton kızakların taşınabilmesi için kızakların ön cephelerinde ip ya da urgan olacak. Tahta, endüstriyel tutkallar, tel veya zımba teli, raptiye gibi malzemeleri kullanmanın yasak olduğu yarışmada, kızağın altında yapıştırıcı bant, vaks, bal mumu ve parafin kullanılabilecek.
Bitişi görmek şart
Yarışmacılar, ailelerinden izin belgesi getirerek müsabakaya katılabilecek. Bir kızakta en fazla 3 kişi yarışabilirken, en önemlisi de yarışmacıların kendi tasarladıkları karton kızak ile 50 metrelik parkuru kayarak tamamlaması gerekiyor. Bir yarışmacı kızağı kullanırken, yanında iki yardımcısı olabilecek. Start çizgisinde kızağı bir miktar itebilecek iki yardımcı bulunurken, başlangıç çizgisinin geçilmesinin ardından yarışmacılar kızağı yönlendirmek için ellerini kullanamayacak. Yarışma startı sadece durur pozisyondaki kızakların itilmesiyle yapılacak ve koşarak hızlanma yapılmayacak. Katılanlar yarışma esnasında kask takacak ve tüm kızak, kızak parçaları ve kızağa binenlerin bitiş çizgisini geçmesi şartı aranacak. Hiçbir kızağın bitiş çizgisini geçememesi halinde, bitiş çizgisine en çok yaklaşan parçalanmamış kızak yarışmayı kazanacak.
20 Ocak Pazar günü 11:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışmanın birincisi tam altın, ikincisi yarım altın ve üçüncüsü de çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Uludağ 2. Gelişim Bölgesi Kurbağa Kaya Teleferik İstasyonu yanındaki şenlik alanındaki yarışmaya kayıtlar www.uludagkissenligi.com adlı web sitesinden yapılabilecek.

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