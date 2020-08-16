Kas ağrılarına son! Dizlerinizi göğüs hizasına çekin ve…

Kas ağrıları yoğunlaştığında kişiyi hareket edemeyecek duruma getirebilir. Bu durum karşısında bir şeyler yapmanız gerekir. İşte ağrılarınızı hafifletecek ve evde bile rahatlıkla yapabileceğiniz egzersizler…

DİZLER GÖĞÜS HİZASINA

Genellikle en çok ağrıyan bölgelerden biri, sırt kısmıdır. Sırtınızda oluşan ağrıyı dindirmek için de sırtınızı germenin çeşitli yöntemleri var. Bunlardan biri de, göğüs hizası egzersizidir.

Düz bir zeminin üzerine sırt üstü uzanın. Bu pozisyonda ayaklarınız yerde olsun.

Sağ dizinizi göğüs kısmınıza doğru kaldırın ve bir elinizle bacağınızı destekleyerek bir süre bu şekilde kalın.

Daha sonra kaldırdığınız bacağınızı gövdenize doğru yavaşça hareket ettirmeye başlayın. Ardından başlangıç pozisyonuna geri dönün.

Aynı hareketi diğer bacağınız için de tekrarlayın.

Her bacağınız için 10 kez tekrarladıktan sonra, iki bacağınızı da aynı anda kaldırarak deneyin.

KALÇA VE SIRT HAREKETİ

Çok fazla egzersiz yaptığınız ve ağır kaldırdınız durumlarda kas ağrılarınız oluşmaya başlayabilir. Sırt, bel ve göğüs kafesinizde oluşan kas ağrılarınız varsa, bu egzersiz size yardımcı olacaktır.