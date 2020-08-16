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Kas ağrılarına son! Dizlerinizi göğüs hizasına çekin ve…

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kas ağrıları gün içerisinde insana rahatsızlık veren ve yapmak istenilen işlerde bizi kısıtlayan bir ağrıdır. Ağır yük taşıma, sürekli oturma, hareketsiz yaşam ve daha birçok nedenden oluşan bu ağrılar zamanla dayanılmaz bir hale gelebilir. Ancak biraz hareketle bu ağrılara veda edebilirsiniz. İşte dayanılmaz hale gelen kas ağrılarını dindirecek egzersizler…

Kas ağrılarına son! Dizlerinizi göğüs hizasına çekin ve…

Kas ağrıları yoğunlaştığında kişiyi hareket edemeyecek duruma getirebilir. Bu durum karşısında bir şeyler yapmanız gerekir. İşte ağrılarınızı hafifletecek ve evde bile rahatlıkla yapabileceğiniz egzersizler…

DİZLER GÖĞÜS HİZASINA

Genellikle en çok ağrıyan bölgelerden biri, sırt kısmıdır. Sırtınızda oluşan ağrıyı dindirmek için de sırtınızı germenin çeşitli yöntemleri var. Bunlardan biri de, göğüs hizası egzersizidir.

  • Düz bir zeminin üzerine sırt üstü uzanın. Bu pozisyonda ayaklarınız yerde olsun.

  • Sağ dizinizi göğüs kısmınıza doğru kaldırın ve bir elinizle bacağınızı destekleyerek bir süre bu şekilde kalın.

  • Daha sonra kaldırdığınız bacağınızı gövdenize doğru yavaşça hareket ettirmeye başlayın. Ardından başlangıç pozisyonuna geri dönün.

  • Aynı hareketi diğer bacağınız için de tekrarlayın.

  • Her bacağınız için 10 kez tekrarladıktan sonra, iki bacağınızı da aynı anda kaldırarak deneyin.

KALÇA VE SIRT HAREKETİ

Çok fazla egzersiz yaptığınız ve ağır kaldırdınız durumlarda kas ağrılarınız oluşmaya başlayabilir. Sırt, bel ve göğüs kafesinizde oluşan kas ağrılarınız varsa, bu egzersiz size yardımcı olacaktır.

  • Kollarınızı yana koyun ve dizlerinizi bükün.

  • Ayaklarınız yere düz bakacak şekilde sırtüstü bir matın üzerine uzanın.

  • Omuzlarınızı matın üzerinden kaldırmadan diz kısmınız yere değene kadar kalçanızı sağ tarafa doğru bükün.

  • 1-2 dakika bu pozisyonda kaldıktan sonra aynısını sol tarafınız için de uygulayın.

    • KEDİ DURUŞU

    • Şiddetli olan kas ağrılarınızı hafifleten ve sırt kısmının esnemesini sağlayan egzersiz için dizleriniz, ayak parmaklarınız ve avuç içleriniz ile mattan desten alarak kedi duruşunu yapın.

    • Hareket etmeden yaptığınız bu egzersiz sadece sırt bölümünün çalışmasını sağlar.

    • Tüm gövdenizi esnetmek istiyorsanız, vücudunuzu zemine doğru önce aşağı sonra da yukarı doğru hareket ettirmelisiniz.

    DAĞ DURUŞU

    Bu egzersiz kedi duruşu ile neredeyse aynıdır.

    • İlk olarak dizlerinizi, ayak parmaklarınızı ve avuç içlerinizi matın üzerine koyarak kedi duruşundaki gibi aynı konuma gelin.

    • Daha sonra leğen kemiğinizle vücudunuzda üçgen bir şekil oluşacak şekilde yükselin.

    • Bu hareket sırasında omuzlarınızı, kollarınızı ve kafanızı matın üzerinden kaldırmayın. Ayaklarınızın yerde olması da önemlidir.

    • 1-2 dakika boyunca bu pozisyonda kalın ve tekrar başlangıç noktasına dönerek egzersizi 10 kez tekrarlayın.

    KELEBEK HAREKETİ

    • Bu egzersizi yapmak için de bir matın üzerine oturun.

    • Ardında dizleriniz dışarı, ayak tabanlarınız ise birbirine değecek şekilde bacaklarınızı açın.

    • Sırtınızı dik tutarak yavaş hareketlerle öne doğru eğilin.

    • Bacaklarınızı da hafifçe açarak dirseklerinizi dizlerinizin olduğu yere yerleştirin.


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