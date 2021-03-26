Kaş kontürü nedir, kalıcılığı ne kadar sürer? Doğal görünmesi için...

Kaş kontürü yapmadan önce, kaşa şekil vermek gerekir. Uygulama yapıldıktan sonra kaşın ne şekilde olacağı belirlenmelidir. Bu bir far yardımıyla veya bir kalemle yapılabilir.

Kaşın şekli belirlendikten sonra, anestezik bir kremle uyuşması sağlanır. Esasında bu işlemin çok büyük bir acısı yoktur, minik bir batma hissi uyandırır. Krem sürüldükten sonra 5-6 dakika kadar beklenir.

İğne aparatın ucuna takıldıktan sonra işleme başlanır. Önce cihazdan doğru program seçilir. İşleme ilk başlandığında, cildin en üst tabakası aşındırılır. Sadece iğne ve aparatla çalışılır.

Ardından iğne, boyanın içine tutulur ve cilde yedirilir. İşlem yapılırken kanama olabilir. Onun için bu işlem şeker hastalarına yapılmaz. Çünkü şeker hastalarında kanama durmayabilir.

KAŞ KONTÜRÜ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kaş kontürü yapılırken, dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birisi hijyendir. Mutlaka tek kullanımlık ürünlerle işlem yapılmalıdır. Kullanılan iğne ve boya kabı tek kullanımlık olmalıdır. İşleme başlamadan önce eldiven takılmamasını da unutmamak gerekir.