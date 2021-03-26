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Kaş kontürü nedir, kalıcılığı ne kadar sürer? Doğal görünmesi için...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
26.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş kontürü, kaşı seyrek olan kişilerin veya kaşını yeniden şekillendirmek isteyen kişilerin tercih ettiği bir uygulamadır. Renk pigmentlerinin, derinin bir alt tabakasına yerleştirme işlemidir. Bir nevi geçici dövme de denilebilir. Kalıcı kaş uygulaması, yaklaşık 1 saat sürer. Kalıcılığı ise, 1-3 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Peki kaş kontürü nasıl yapılır, kalıcılığı ne kadar sürer?

Kaş kontürü yapmadan önce, kaşa şekil vermek gerekir. Uygulama yapıldıktan sonra kaşın ne şekilde olacağı belirlenmelidir. Bu bir far yardımıyla veya bir kalemle yapılabilir.

Kaşın şekli belirlendikten sonra, anestezik bir kremle uyuşması sağlanır. Esasında bu işlemin çok büyük bir acısı yoktur, minik bir batma hissi uyandırır. Krem sürüldükten sonra 5-6 dakika kadar beklenir.

İğne aparatın ucuna takıldıktan sonra işleme başlanır. Önce cihazdan doğru program seçilir. İşleme ilk başlandığında, cildin en üst tabakası aşındırılır. Sadece iğne ve aparatla çalışılır.

Ardından iğne, boyanın içine tutulur ve cilde yedirilir. İşlem yapılırken kanama olabilir. Onun için bu işlem şeker hastalarına yapılmaz. Çünkü şeker hastalarında kanama durmayabilir.

KAŞ KONTÜRÜ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kaş kontürü yapılırken, dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birisi hijyendir. Mutlaka tek kullanımlık ürünlerle işlem yapılmalıdır. Kullanılan iğne ve boya kabı tek kullanımlık olmalıdır. İşleme başlamadan önce eldiven takılmamasını da unutmamak gerekir.

KAŞ KONTÜRÜ KALICILIĞI NE KADAR SÜRER?

"Kaş kontürünün kalıcılığı, kişinin yaşam tarzıyla ve cilt yapısıyla çok ilişkili bir durumdur. Yağlı bir ciltte, görüntüde çok daha çabuk solmalar meydana gelir. Çok güneşe çıkılıyorsa da bu durum geçerlidir.

Kuru ciltlerde ve az güneş görmüş ciltlerde, daha uzun süre dayanıklılık gösterir.

KAŞ KONTÜRÜNÜN DOĞAL GÖRÜNMESİ İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Kaş görüntüsü elde edilecek şekilde çizgiler yapılabilir. Bu şekilde doğallık sağlanabilir. Eğer bu tarz bir uygulama yapılıyorsa, uygulanan pigmentlerdeki renk seçimi çok önemlidir. Cilde uyumlu olması gereklidir.

Yüz yapısına uyumlu bir kaş çizildikten ve doğru renkler seçildikten sonra, kaşların doğal görünmemesi için hiçbir sebep yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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