Kaş tasarımcısı seçerken bu 3 maddeye dikkat edin!

KULLANDIKLARI ARAÇ GEREÇLERE DİKKAT EDİN Kaşları mükemmel şekilde şekillendirmek için, güzellik uzmanları cımbız, fırça ve diğer birçok aracı kullanır. Manikür veya pedikürden farklı olarak, kaşlarınızı yaparken kanla temas etme olasılığı yüksek değildir, ancak hijyen hala önemlidir. Ayrıca kaş sanatçısının kaşlarınız üzerinde çalışmadan önce cildinizi dezenfekte etmesine de dikkat edin. Cımbız ve fırçalar her müşteriden sonra özel bir çözelti içine batırılmalı ve bir ısıl işlemden geçirilmelidir. Güzellik salonunuza sağlık önlemlerinin ne olduğunu sormaktan çekinmeyin, çünkü sağlığınız oldukça önemli. KAŞ RENKLENDİRME KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN Kaşları renklendirmek için kaş tasarımcıları ya özel bir boya ya da kına kullanırlar. Tasarımcınıza mutlaka ne kullanacağını sormalısınız. Bunun nedeni, kınanın doğal olması ve alerjik reaksiyona yol açabileceği ihtimalidir. Ancak tasarımcı ne kullanırsa kullansın alerjik bir reaksiyon için test yaptırmanız en iyisidir. Doğru seçmek için kaş tasarımcınız doğal tonu bulmak için birkaç rengi karıştırabilir.

DOĞRU ŞEKLİ SEÇİN Çoğu kaş tasarımcısı kaş şeklinin nasıl olması gerektiğini müşterilere soruyor. Ancak deneyimli bir kişi önce müşteriyi dinler ve size önerilerini anlatır. Profesyonel bir kaş sanatçısı kaş şeklini yüzünüzün şekline ve hatta konuştuğunuzda yüzünüzün görünüşüne göre şekillendirir. Çünkü onlar bizim farketmediğimiz birçok ayrıntıya dikkat ediyorlar. Örneğin kaş sanatçıcı nasıl güldüğünüzü ya da nasıl mimiklerle konuştuğunuzu size sorabilir. Tek kaşınızı kaldırarak konuşan biriyseniz, ek bir kaldırmaya ihtiyaç yoktur. Elbette, müşteri nihai kararı verme hakkına sahiptir, ancak iyi bir makyaj sanatçısı neyin düzeltilebileceğini ve nasıl düzeltileceğini açıklamaya çalışır. Bir sanatçı yanlış şekli seçtiğinizi fark ederse, bunun neyin kötü olduğunu tam olarak anlamanıza yardımcı olması gerekir. BONUS: TEMEL KAŞ BAKIMI İPUÇLARI Her hafta bir kaş sanatçısını mutlaka ziyaret etmene gerek yok. Kaşlarınızı şekillendirmek için kendiniz kolayca yapabileceğiniz bazı şeyler de var: Cımbızı baş aşağı çevirin ve gözünüzün iç köşesinden burnunuza doğru dikey olarak yerleştirin. Burun köprüsündeki çizgilerin simetrik olup olmadığını kontrol edin. Arasındaki tüyleri alın.