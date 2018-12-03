KADIN

Kaş tasarımcısı seçerken bu 3 maddeye dikkat edin!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

Profesyonel olmayan bir sanatçı tarafından yapılan kaşlar, bir kişinin görünüşünü çarpıcı şekilde değiştirebilir. Kaş tasarımcınızı seçerken bir hata yapmaktan korkuyorsanız bilmeniz gereken maddeler var. İşte kaşlarınızla ilgili durumlarda dikkat etmeniz gerekenler...

Kaş tasarımcısı seçerken bu 3 maddeye dikkat edin!

KULLANDIKLARI ARAÇ GEREÇLERE DİKKAT EDİN

1

Kaşları mükemmel şekilde şekillendirmek için, güzellik uzmanları cımbız, fırça ve diğer birçok aracı kullanır. Manikür veya pedikürden farklı olarak, kaşlarınızı yaparken kanla temas etme olasılığı yüksek değildir, ancak hijyen hala önemlidir. Ayrıca kaş sanatçısının kaşlarınız üzerinde çalışmadan önce cildinizi dezenfekte etmesine de dikkat edin. Cımbız ve fırçalar her müşteriden sonra özel bir çözelti içine batırılmalı ve bir ısıl işlemden geçirilmelidir. Güzellik salonunuza sağlık önlemlerinin ne olduğunu sormaktan çekinmeyin, çünkü sağlığınız oldukça önemli.

KAŞ RENKLENDİRME KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN

2

Kaşları renklendirmek için kaş tasarımcıları ya özel bir boya ya da kına kullanırlar. Tasarımcınıza mutlaka ne kullanacağını sormalısınız. Bunun nedeni, kınanın doğal olması ve alerjik reaksiyona yol açabileceği ihtimalidir. Ancak tasarımcı ne kullanırsa kullansın alerjik bir reaksiyon için test yaptırmanız en iyisidir. Doğru seçmek için kaş tasarımcınız doğal tonu bulmak için birkaç rengi karıştırabilir.

DOĞRU ŞEKLİ SEÇİN

3

Çoğu kaş tasarımcısı kaş şeklinin nasıl olması gerektiğini müşterilere soruyor. Ancak deneyimli bir kişi önce müşteriyi dinler ve size önerilerini anlatır. Profesyonel bir kaş sanatçısı kaş şeklini yüzünüzün şekline ve hatta konuştuğunuzda yüzünüzün görünüşüne göre şekillendirir. Çünkü onlar bizim farketmediğimiz birçok ayrıntıya dikkat ediyorlar. Örneğin kaş sanatçıcı nasıl güldüğünüzü ya da nasıl mimiklerle konuştuğunuzu size sorabilir. Tek kaşınızı kaldırarak konuşan biriyseniz, ek bir kaldırmaya ihtiyaç yoktur. Elbette, müşteri nihai kararı verme hakkına sahiptir, ancak iyi bir makyaj sanatçısı neyin düzeltilebileceğini ve nasıl düzeltileceğini açıklamaya çalışır. Bir sanatçı yanlış şekli seçtiğinizi fark ederse, bunun neyin kötü olduğunu tam olarak anlamanıza yardımcı olması gerekir.

BONUS: TEMEL KAŞ BAKIMI İPUÇLARI

4

Her hafta bir kaş sanatçısını mutlaka ziyaret etmene gerek yok. Kaşlarınızı şekillendirmek için kendiniz kolayca yapabileceğiniz bazı şeyler de var:

Cımbızı baş aşağı çevirin ve gözünüzün iç köşesinden burnunuza doğru dikey olarak yerleştirin. Burun köprüsündeki çizgilerin simetrik olup olmadığını kontrol edin. Arasındaki tüyleri alın.

Cımbızı gözünüzün dış tarafına koyarak uç noktalarınızı işaretleyin. Cımbızın kaşınıza dokunduğu yer, kaş kılının bitmesi gereken yer. Kılları kalemle işaretlenmiş çizginin dışına çıkarın.

Şimdi kaş kalınlığını belirlemelisiniz. Saçınızın en alt kısmını gösteren alana bir nokta koyun ve altında kalan kılları cımbızlar alın.

Son olarak kaş kemerinizi şekillendirin. Uzmanlar, kaşın zirvesinin kaş kemiğinizin altında olması gerektiğini söylüyor. Kuyruğu ise ana bölümden biraz daha ince olmalıdır.

Kaş şeklinizi ayarlamak için özel bir jel kullanabilirsiniz.

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Göğüslerim bir türlü dik durmuyor diyorsanız... Göğüslerim bir türlü dik durmuyor diyorsanız...
Tüm sırları burada! Bu su ağaçtan çıkıyorTüm sırları burada! Bu su ağaçtan çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaş bakımı kaş bakımında dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

O Ses Türkiye'de Beyaz'dan Hadise'yi şoke eden teklif! 'Benimle sevgili olur musun?'

Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları

Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları

Göğüslerin dik durması için ne yapmak gerekiyor? İşte uygulamanız gereken 2 doğal yöntem

Göğüslerin dik durması için ne yapmak gerekiyor? İşte uygulamanız gereken 2 doğal yöntem

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

Kaş tasarımcısı seçerken bu 3 maddeye dikkat edin!

Kaş tasarımcısı seçerken bu 3 maddeye dikkat edin!

İlginizi Çekebilir

Zayıflamak için yeterli zamanınız mı yok? İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

İşte fazla kiloları saklamanın kolay yolları

Doğumdan sonra plasenta yeme akımı her geçen gün artıyor! Peki kadınlar bunu neden yapıyor?

Ünlülerin akımı çığ gibi büyüyor! Neden plasenta yiyorlar?

Aloe Vera'nın inanılmaz faydaları! Okuduktan sonra elinizin altından ayırmayacaksınız

Bu mucizeyi elinizin altından ayırmayacaksınız

Büyük beden model Tess Holliday Victoria's Secret'a meydan okudu!

Büyük beden modelden dünyaca ünlü markaya boykot! 'Siz benim...'

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kuralları zorladı! Çıplaklık dozunu aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

Göğüslerin dik durması için ne yapmak gerekiyor? İşte uygulamanız gereken 2 doğal yöntem

Göğüslerim bir türlü dik durmuyor diyorsanız...

Herkes Koreli kadınların güzellik sırlarının peşinde! Huş mucizesini duymuş muydunuz?

Tüm sırları burada! Bu su ağaçtan çıkıyor

Yıllar içinde değişen ideal kadın vücudu! Bir döneme damga vuran 90 60 90'ın yerini şimdilerde bakın ne aldı?

Artık 90 60 90 değiliz! Ezber bozuldu

Kadınlar şimdi de yüzlerini tıraş etmeye başladı

Kadınlar şimdi de tıraş olmaya başladı

Victoria’s Secret 2019’da mayo koleksiyonunu hayata geçirecek

Victoria’s Secret 2019’da mayo koleksiyonunu hayata geçirecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.