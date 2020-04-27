Kaş ve kirpikler bu yöntemle çok hızlı uzuyor! Vazelin, zeytinyağı...

Hacimli kaşlar ve uzun kirpikler en doğal aksesuarlardır. Hiç makyaj yapmadan bile gözlerin ön plana çıkmasını sağlar. Bu yüzden, kadınlar kaş ve kirpiklerdeki etkiyi arttırabilmek için birçok farklı yola başvurur. Takma kirpikler, kalemle çizilen kaşlar istediğiniz görünümü sağlamazken, dökülmelere de yol açabilir. Oysa evde doğal yağlarla en hızlı etkiyi alabilmeniz mümkün.
Evde hızlı kaş ve kirpik uzatma yöntemlerini sizin için araştırdık.
1. HİNT YAĞI MASKESİ
Malzemeler:
1 yemek kaşığı Hint yağı
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığının yarısı kadar E vitamini yağı
Maskara fırçası
Uygulama:
Tüm malzemeleri bir kap içine alarak iyice karıştırın.
Yüzünüzde makyaj varsa tamamen temizleyin.
Elde ettiğiniz karışımı boş maskara şişesine ya da havayla teması olmayan bir temiz kap içine boşaltın.
Temiz maskara fırçasıyla kaş ve kirpiklerinize yağı sürün.
Her gece yatmadan önce uygulayın.
Karışımın içindeki Hint yağı, kaş ve kirpiklerinizin uzamasına yardımcı olur, Hindistan cevizi yağı ise göz bölgenizi temizleyerek enfeksiyon oluşmasını engeller. İsteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz E vitamini kaş ve kirpiklerin beslenip güçlenmesine yardımcı olur.
2. VAZELİN
Malzemeler:
Vazelin
Maskara fırçası
Uygulama:
Bir tatlı kaşığı kadar vazelini kaşık yardımıyla ezerek yumuşak hale getirin.
İyice yumuşayan vazelini maskara fırçasıyla alarak kaş ve kirpiklerinize sürün.
Her gece uyumadan önce kaş ve kirpiklerinizi fırçaladıktan sonra sabahları ılık su yardımıyla göz çevrenizi durulayın.
E vitamini bulamadığınız durumlarda vazelin kullanmak etkili bir çözüm sunar. Vazelin, kaş ve kirpiklerin uzamasını sağlarken kıl köklerinin ihtiyaç duyduğu yağı sağlar.
3. ZEYTİNYAĞI
Malzemeler:
Zeytinyağı
Pamuk ya da kulak çubuğu
Uygulama:
Pamuk ya da kulak çubuğuna birkaç damla zeytinyağı damlatın.
Yumuşak şekilde kaş ve kirpiklerinize sürün.
2 saat kadar bekleyin.
Ilık su yardımıyla göz çevrenizi temizleyin.
Saç ve cilt bakımında kullanılan zeytinyağı, kaş ve kirpiklerin uzayıp güçlenmesi için kadınların vazgeçemediği yağlardan biridir. A ve E vitamini açısından son derece zengin olan zeytinyağı, kıl köklerinin hızlı şekilde uzamasını sağlar.
4. YUMURTA SARISI
Malzemeler:
Bir adet yumurta
Maskara fırçası
Uygulama:
Yumurtanın beyazını ve sarısını birbirinden ayırın.
Sarı kısmı iyice çırpın.
Temiz maskara fırçasını kap içine bandırarak kaş ve kirpiklerinize sürün.
20 dakika kadar bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum