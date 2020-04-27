Kaş ve kirpikler bu yöntemle çok hızlı uzuyor! Vazelin, zeytinyağı...

Hacimli kaşlar ve uzun kirpikler en doğal aksesuarlardır. Hiç makyaj yapmadan bile gözlerin ön plana çıkmasını sağlar. Bu yüzden, kadınlar kaş ve kirpiklerdeki etkiyi arttırabilmek için birçok farklı yola başvurur. Takma kirpikler, kalemle çizilen kaşlar istediğiniz görünümü sağlamazken, dökülmelere de yol açabilir. Oysa evde doğal yağlarla en hızlı etkiyi alabilmeniz mümkün.

HIZLI KAŞ VE KİRPİK UZATMAK İÇİN BAKIM ÖNERİLERİ

Evde hızlı kaş ve kirpik uzatma yöntemlerini sizin için araştırdık.

1. HİNT YAĞI MASKESİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı Hint yağı

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığının yarısı kadar E vitamini yağı

Maskara fırçası

Uygulama:

Tüm malzemeleri bir kap içine alarak iyice karıştırın.

Yüzünüzde makyaj varsa tamamen temizleyin.

Elde ettiğiniz karışımı boş maskara şişesine ya da havayla teması olmayan bir temiz kap içine boşaltın.

Temiz maskara fırçasıyla kaş ve kirpiklerinize yağı sürün.

Her gece yatmadan önce uygulayın.

Karışımın içindeki Hint yağı, kaş ve kirpiklerinizin uzamasına yardımcı olur, Hindistan cevizi yağı ise göz bölgenizi temizleyerek enfeksiyon oluşmasını engeller. İsteğe bağlı olarak ekleyebileceğiniz E vitamini kaş ve kirpiklerin beslenip güçlenmesine yardımcı olur.