HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

14.04.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda market raflarında kafa karıştırıcı ürünler yer almaya başladı. Bunlardan biri de tost peyniri adı altında satılan paketli ürünler. Tost peyniri alırken kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tost peynirini gerek renk gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zor. İkisinin arasında büyük ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar var.

Kaşar peyniri aldığınızı sanıyorsunuz ama... Dışı aynı içi bambaşka

Kaşar peyniri ve tost peyniri her ne kadar çoğu kişi tarafından aynı peynirmiş gibi düşünülse de aralarında dağar kadar fark var desek abartmış olmayız. Market raflarında yan yana yerleştirilen kaşar peyniri ve tost peyniri arasında dikkat etmeniz gereken farklar vardır.

TOST PEYNİRİNE TALEP ARTTI

Türkiye’de süt ve süt ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşlar kaşar peyniri yerine uygun fiyatlı olan tost peynirlerini raflarda görmeye başladı. Görüntüsüne aldanarak kaşar peyniri diye alınan peynir çeşidi, aslında tost peyniri adı altında satılıyor.

iStock-882813098

Kaşar peynir ve tost peyniri görsel açıdan çok benzediği için kaşar peyniri alıyorum diye tost peyniri alan birçok kişi bulunuyor.

Öte yandan doğal olarak iki çeşit de aynı rafta...

Hem fiyatı hem de çok fazla çeşit olması nedeniyle tüketicinin kafası karışırken, aslında söz konusu gıda olunca iki kere düşünmeniz ve etiketlerini okumanız gerçekten hayati önem taşıyor.

iStock-1054256538

Peki tost peyniri ve kaşar peyniri arasındaki fark nedir? Gerçek kaşar peyniri nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gerekenler...

KAŞAR PEYNİRİ İLE TOST PEYNİRİ ARASINDAKİ FARKLAR

Kaşar peyniri sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir peynirdir. Tost peyniri ise bir çeşit eritme peyniridir.

Tost peynirini gerek renk gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zordur. Ancak aralarındaki en büyük fark, şüphesiz ki besin değerleri.

Kaşar peyniri protein, kalsiyum açısından tost peynirine göre daha besleyicidir.

pexels-nastyasensei-821365

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasında süt farkı var. Kaşar peyniri ham sütten üretiliyor ama tost peyniri eritme peynirden üretiliyor.

Yani kaşar peynirinde ham madde süt iken, eritme peynirinde ham madde daha önce üretilmiş peynirlerdir.

Bir diğer problem ise eritme peynirlerinde kusurlu olanların da kullanılma ihtimali.

NOT: Peynir alışverişi yaparken, etiket ve içindekiler kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytin ve incir mucizesi! Sadece 21 günde olacaklara inanamayacaksınızZeytin ve incir mucizesi! Sadece 21 günde olacaklara inanamayacaksınız
Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'
‘Erkek olan gelsin buraya’ diyen Suriyeli ile ilgili yeni gelişme‘Erkek olan gelsin buraya’ diyen Suriyeli ile ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'

Bakan Kurum'dan 'müjde' açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak'

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Ukrayna duyurdu! "Karadeniz'deki Moskova kruvazör gemisini vurduk"

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Rusya'dan tehdit gibi açıklama! 'Kiev dahil hepsini vuracağız'

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Kritik toplantı sonrası açıklama! Yeni bir sistem kurulacak

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Tik Tok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

Tik Tok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.