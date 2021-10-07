Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz! Kaş ve kirpiklerinizi gürleştirecek 5 maske

Daha dolgun kaş ve kirpiklere sahip olmak herkesin hayali. Siz de kaşlarınızı ve kirpiklerinizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? O halde bu tariflerden biri mutlaka işinize yarayacak.
Aloe vera içerdiği aloin bileşiği ile kaşın daha hızlı uzamasını sağlar.
Maskeyi uygulamadan önce bitkiden yaprağını koparın.
Bıçakla iki yanından uzunlamasına kesikler atarak yeşil kabuk kısmını ayırın.
Bir kaşık yardımıyla jel kısmı kazıyarak bir kaseye alın ve masaj yaparak kaşlarınıza uygulayın.
Yüksek protein içeriği ve kıl uzamasını tetikleyen yapısıyla süt, kaş ve kirpikleriniz için kullanabileceğiniz en kolay maskelerden.
Sütü bir tavada hafif ısıtın.
Bir pamuk yardımı ile kaşınıza ve kirpiklerinize uygulayın.
Beşer dakika arayla uygulamayı yineleyin.
Uygulama aralarında elinizle masaj yapın.
Saç şampuanlarında sarımsak neden sıklıkla kullanılıyor hiç düşündünüz mü? Kıl köklerini uyarma ve güçlendirme özelliği olan soğan ile sarımsak, kaşlar için de oldukça iyi bir maske alternatifi.
Yarım soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın. Pamukla kaşlarınızın üzerine uygulayın.
Kestiğiniz 1 baş sarımsağın kesik tarafıyla da kaşınıza masaj yapın.
Badem yağı ve zeytinyağını bir şişede karıştırın.
Temiz bir maskara fırçasını kolay uygulama yapmak için kullanabilirsiniz.
Her akşam yatmadan düzenli olarak kaş ve kirpiklerinize bu yağ karışımını uygulayın. Durulamadan uyuyun.
Sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
İçerdiği zengin antioksidanlarla kıl köklerinin dostu olan yeşil çay maskesini hem kaşlarınız hem de kirpikleriniz için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Yeşil çayı her zamanki tarifinize göre demleyin ve soğumaya bırakın.
Pamuk yardımı ile kaş ve kirpiklerinize uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.