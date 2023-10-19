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    4. Kasım ayında bir yıldız gibi parlayacaklar! Herkesin gönlünü çelecek burçlar belli oldu

    Kasım ayında bir yıldız gibi parlayacaklar! Herkesin gönlünü çelecek burçlar belli oldu

    19.10.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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    Kasım ayı bazı burçlara iyi gelecek. Astrologlara göre; Oğlak, Yengeç, Akrep, Kova, Aslan ve Koç burçları maddi açıdan rahatlayacaklar. Öte yandan bazı burçların kasım ayında enerjileri yükselecek ve diğerlerinin yanında daha dikkat çekici bir hale bürünecekler. İşte, herkesin gönlünü çelecek o burçlar...

    Kasım ayı 5 burca iyi gelecek. Onlar eşsiz enerjileri nedeniyle herkes tarafından sevilecek. Astrologlar, diğerlerinin yanında adeta bir yıldız gibi parlayacak 5 burcu açıkladı.

    yay burcu

    HERKESİ BÜYÜLEYECEKLER

    Kasım ayı Yay burçlarına yeni başlangıç ve değişimlerin kapısını aralayacak. Yeni şeyler öğrenmeye meraklı olan Yaylar açık fikirli ve meraklı olmalarının yanı sıra eğlenceli, sevecen ve cömert tavırları nedeniyle herkes tarafından sevildikleri bir aya girecek. Onlar yaydıkları pozitif enerji nedeniyle herkesi büyüleyecek.

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    KASIM AYINDA FARK YARATACAKLAR

    Tutkularıyla bilinen Akrepler ise kasım ayında fark yaratacak. Herkes onlara istisnasız bir şekilde imrenerek bakacak. Tutkulu ve koruyucu olan Akrepler, bu özellikleri nedeniyle daha çok sevilecek.

    ikizler-burcu

    KESKİN ZEKALARI NEDENİYLE KASIM AYININ PARLAYAN YILDIZI OLACAKLAR

    Kasım ayı İkizler için bir dönüm noktası olacak. Sıcak kanlı ve konuşkan olmaları ile bilinen İkizler burcu yeni insanlarla tanışıp kaynaşabilecekleri bir sürece giriyor. Onlar yaratıcı ve yenilikçi olmalarının yanı sıra keskin zekaları nedeniyle herkes tarafından sevilecekler.

    balık burcu

    GERİDE BIRAKTIKLARI KİŞİLER ONLARI ÖZLEYECEK

    Balık burçları ise dikkat çeken bir sürece giriyor. Onlar, geride bıraktıkları kişiler tarafından özlenecekler. Balıklar şevkatli, sevecen ve duyarlı olmalarıyla bilinir. Bu da onları etrafındaki insanlar için vazgeçilmez kılacak.

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    HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK TAKDİR GÖRECEKLER

    Teraziler ise bugüne dek verdikleri kararlar sebebiyle her zamankinden daha çok takdir görecek. Onlar, adil ve dengeli olmaları, ve çatışmaları çözme yetenekleri sebebiyle kasım ayında fark yaratacaklar.

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