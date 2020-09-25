Kasım ayının sonuna kadar toplayabildiğiniz kadar toplayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Mutfakların vazgeçilmezi aleti bulaşık makinesi, her evin yaşam kalitesini artırıyor. Doğru deterjanın kullanılmaması, yüksek sıcaklık ve sık yıkanma başta bardaklar olmak üzere tüm bulaşıkların zamanla kireç yüzünden matlaşmasına ve bardakların çizilmesine neden olur.
Mat ve çizik bir görünüm o bardağı kullanan kişiye pis olduğu etkisini yaratabilir. Çoğu kişi matlaşan çizilen ve kötü şekilde görünen bardaklarını değiştirme yoluna gidiyor. Aslında çizik bardakları temizlemenin kolay ve pratik yolları var. Peki, kireçten matlaşmış bardaklar nasıl temizlenir? Çizilen bardakları elmas gibi parlatmanın mükemmel yolları...
Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce deterjan haricinde tuz ve parlatıcı da eklemelisiniz. Parlatıcı için markette satılan kimyasal ürünler yerine doğal bulaşık makinası parlatıcısı görevi gören sirke ve limon tuzu karışımını parlatıcı gözüne dökebilirsiniz. Şebeke suyunun sertliği ve kireç oranı, çizikler oluşmasına sebep olurken bu ikili suyu yumuşatarak çiziklerin oluşmasını engeller.
Makineye bulaşıkların nasıl yerleştirildiği de çiziklerin oluşmaması için önemli. Eğer bulaşık makinenizi gereğinden fazla dolduruyorsanız bu durum hem bulaşıkların düzgün bir şekilde temizlenmemesine hem de çiziklerin oluşmasına neden olacaktır.
Bulaşıkları makineye kirli bir şekilde koymak yerine bir kağıt peçeteyle kirini alabilir ya da sudan geçirebilirsiniz. Kir kalıntıları bulunan bulaşıkları makineye yerleştirdikten hemen sonra yıkamadığınızda bu kalıntılar makinede beklediği süre içinde bulunduğu zemine kuruyup yapışacaktır. Sonrasında makinenin göndermiş olduğu tazyikli su, kalıntıların yüzeyden çıkarken çizikler oluşturmasına yol açar. Bu kalıntılar aynı zamanda makine içerisinde sağa sola hızlı bir şekilde çarpıp cam yüzeylerde çizikler oluşturur.
Çizilen bardaklarınız için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri elma sirkesi. Elma sirkesini bire bir oranda suyla karıştırarak çizilmiş bardaklarınızı bu karışımın içerisinde bir saat kadar bekletin. Ardından yumuşak bir bezle ovalayarak bardakları parlatın. Eğer sirke kokusundan rahatsız olursanız hassas bir deterjanla elde yıkayabilirsiniz.
Eğer az sayıda bardakta çizik söz konusuysa bu durumda sirke damlattığınız ya da sirkeye batırdığınız bir bez ile çizik bardakları ovalayarak silmeniz yeterli. Ardından nazikçe yıkayıp kurutarak çiziklerin ve mat görünümün yok olduğunu göreceksiniz.
Evet, taze incir yaprağı kullanarak bardaklardaki çiziklerden kurtulabilirsiniz. Dalından kopardığınız taze incir yapraklarıyla çizilmiş cam bardaklarınızı ovmanız yeterli. Ardından elde ya da makinede yıkayarak çiziklere elveda diyebilirsiniz.
Verdiğimiz önerilerle cam bardaklarınızdaki çiziklerinizden kurtulabilir, tekrar oluşmasını engellemek için bulaşık makinenizi bakımdan geçirip kullanma talimatlarına uygun şekilde kullanabilirsiniz. Ülkemizde bol miktarda bulunan incir ağaçlarından kasım ayının sonuna kadar taze incir yaprağı toplayabilirsiniz.
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