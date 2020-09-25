Kasım ayının sonuna kadar toplayabildiğiniz kadar toplayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Mutfakların vazgeçilmezi aleti bulaşık makinesi, her evin yaşam kalitesini artırıyor. Doğru deterjanın kullanılmaması, yüksek sıcaklık ve sık yıkanma başta bardaklar olmak üzere tüm bulaşıkların zamanla kireç yüzünden matlaşmasına ve bardakların çizilmesine neden olur.

Mat ve çizik bir görünüm o bardağı kullanan kişiye pis olduğu etkisini yaratabilir. Çoğu kişi matlaşan çizilen ve kötü şekilde görünen bardaklarını değiştirme yoluna gidiyor. Aslında çizik bardakları temizlemenin kolay ve pratik yolları var. Peki, kireçten matlaşmış bardaklar nasıl temizlenir? Çizilen bardakları elmas gibi parlatmanın mükemmel yolları...

BULAŞIK MAKİNESİ BARDAKLARI NEDEN ÇİZER?

Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce deterjan haricinde tuz ve parlatıcı da eklemelisiniz. Parlatıcı için markette satılan kimyasal ürünler yerine doğal bulaşık makinası parlatıcısı görevi gören sirke ve limon tuzu karışımını parlatıcı gözüne dökebilirsiniz. Şebeke suyunun sertliği ve kireç oranı, çizikler oluşmasına sebep olurken bu ikili suyu yumuşatarak çiziklerin oluşmasını engeller.