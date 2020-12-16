Kaşıntılı koltuk altına ev çaresi! Lavanta, hindistan cevizi yağı...

Koltuk altı bölgesindeki kaşıntı çoğunlukla acı verici değildir ancak, son derece rahatsız edici ve bazen dayanılmaz olabilir. Açıklanamayan kaşıntılı koltuk altlarına sahip olmak, cildinize zarar verebilecek kadar çok kaşınmayı tetikleyebilir.

Kaşıntının neden olduğu ağrı hissederseniz, kaşıntı veya yanma semptomlarını hemen gidermek için bir buz torbası kullanın.

Önleme için daha fazla C vitamini içeren yiyecekler (turunçgiller, brokoli, domates) yemek enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir. Bunun nedeni, C vitamininin bağışıklık sisteminiz için harika bir antioksidan destek olmasıdır. Ayrıca, topikal olarak uygulanan bir dilim limon bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir.

Karbonat ayrıca bakterileri azaltabilir ve aşırı terlemenin kurumasını kolaylaştırabilir. Döküntüler ayrıca lavanta, çay ağacı veya hindistan cevizi yağı gibi bazı uçucu yağlarla tedavi edilebilir.

SOĞUK PRES UYGULAYIN

Kaşıntılı koltuk altınızın cildine bir buz torbası veya nemli bir havlu koyun. Ayrıca bir avuç buz küpünü plastik bir torbaya koyabilir ve yüzeye doğru tutabilirsiniz. Bu, cilt kaşınmasını ve yanmasını azaltır. her gün 10 ila 15 dakika koltuk altınıza bu yöntemi deneyebilirsiniz.