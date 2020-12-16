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Kaşıntılı koltuk altına ev çaresi! Lavanta, hindistan cevizi yağı...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yüzünüz ve elleriniz kadar dikkat çekmeyen vücut bölgesi kuşkusuz koltuk altınız. Koltuk altınızda hemen bir kızarıklık fark edemeyebilirsiniz ancak buna kaşıntı da eklenince tahriş kaçınılmaz olur. Kaşıntılı koltuk altı için bazı doğal ev çözümlerinin bir listesini oluşturduk.

Kaşıntılı koltuk altına ev çaresi! Lavanta, hindistan cevizi yağı...

Koltuk altı bölgesindeki kaşıntı çoğunlukla acı verici değildir ancak, son derece rahatsız edici ve bazen dayanılmaz olabilir. Açıklanamayan kaşıntılı koltuk altlarına sahip olmak, cildinize zarar verebilecek kadar çok kaşınmayı tetikleyebilir.

Kaşıntının neden olduğu ağrı hissederseniz, kaşıntı veya yanma semptomlarını hemen gidermek için bir buz torbası kullanın.

Önleme için daha fazla C vitamini içeren yiyecekler (turunçgiller, brokoli, domates) yemek enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir. Bunun nedeni, C vitamininin bağışıklık sisteminiz için harika bir antioksidan destek olmasıdır. Ayrıca, topikal olarak uygulanan bir dilim limon bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir.

Karbonat ayrıca bakterileri azaltabilir ve aşırı terlemenin kurumasını kolaylaştırabilir. Döküntüler ayrıca lavanta, çay ağacı veya hindistan cevizi yağı gibi bazı uçucu yağlarla tedavi edilebilir.

SOĞUK PRES UYGULAYIN

Kaşıntılı koltuk altınızın cildine bir buz torbası veya nemli bir havlu koyun. Ayrıca bir avuç buz küpünü plastik bir torbaya koyabilir ve yüzeye doğru tutabilirsiniz. Bu, cilt kaşınmasını ve yanmasını azaltır. her gün 10 ila 15 dakika koltuk altınıza bu yöntemi deneyebilirsiniz.

ALERJİYE NEDEN OLABİLECEK ÜRÜNLERİ TÜKETMEYİN

Yiyeceklere ve ürünlere yönelik bazı alerjiler, tahriş edici kaşıntıya, egzamaya ve deri döküntülerine neden olabilir. Süt, yumurta, soya, kabuklu deniz ürünleri, fındık, buğday ve balık en yaygın gıda alerjileridir.

Belirli bir tür yiyecek tükettikten veya belirli bir ürünü kullandıktan sonra, koltuk altı bölgenizde veya başka bir yerde sık sık kaşıntı yaşadığınızı fark ederseniz, o yemeği yemekten veya o ürünü kullanmaktan kaçının.

DEODORANTI VE DETERJANI DEĞİŞTİRİN

Koltuk altınızda kaşıntıya neden olan suçlunun, son zamanlarda terlemeyi önleyici veya çamaşır deterjanı değiştirmiş olmanız olduğunu zaten varsayabilirsiniz. Tekrar geçiş yaparak bunu kontrol edebilirsiniz. Kaşıntı durursa vaka çözülür.

Kaşıntılı bir koltuk altı bir rahatsızlık veya ciddi bir durumun belirtisi olabilir. Ancak ev ilaçları yararlı olsa da, rahatlama olası görünmüyorsa, profesyonel yardım almaktan çekinmeyin.

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