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Kasko İMM nedir, ne işe yarar? Kaskoda İMM ne demek, nasıl alınır?

02.03.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta olası kazalara ve tehlikelere karşı maddi bir güvence olması çok önemlidir. Bu sayede herhangi bir olay yaşandığında ortaya çıkan maddi zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanır ve kişilerin zararı hafifletilir. İhtiyari mali mesuliyet sigortası da isteğe bağlı bir ek teminattır ve kasko sigortaları ile birlikte yaptırılabilir. Peki, kasko İMM nedir?

Kasko İMM nedir, ne işe yarar? Kaskoda İMM ne demek, nasıl alınır?

Trafik sigortası, olası trafik kazalarına karşı tarafa verilen zararı poliçe teminatları limitlerine göre karşılayan bir sigorta türüdür. Trafikte yer alan araçların tümü için trafik sigortası yaptırmak zorunludur. Ancak bu sigorta türünün ödeyeceği sigorta limiti belli bir sınıra sahiptir. Zarar kimi zaman belirlenen limiti aşabilir. Bu durumda kasko sigortasına ek olarak ihtiyari mali mesuliyet sigortası devreye girer.

Kaskoda İMM ne demek?

"Kasko İMM nedir?" sorusu araç sahipleri tarafından oldukça merak edilmektedir. Açılımı İhtiyari Mali Mesuliyet olan bu kavram, aslında kasko sigortasına ek bir teminattır. Araç sahiplerinin üçüncü kişilere verdiği maddi zararı karşılar. Öncelikle trafik sigortası teminatları limitler dahilinde zararı karşılar. Limitleri aşan kalan kısım ise ihtiyari mali mesuliyet sigortası tarafından güvence altına alınır. Eğer trafik sigortası zararı karşılama konusunda tek başına yeterli olmazsa İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası hasarı karşılayarak zararı minimuma indirger.

İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası almak için trafik sigortası yapılan sigorta şirketine bildiride bulunulabilir. Trafik sigortasına ek olarak İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası da yaptırılmak istendiği söylenebilir. Bu sayede poliçeye ek olarak bu teminat eklenebilir. Dolayısıyla sigorta prim ücretleri değişiklik gösterir. Zorunlu bir sigorta türü olmayan İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası, sunduğu avantajlarla öne çıkar.

Kasko İMM ne işe yarar?

Kaskoda İhtiyari Mali Mesuliyet sigortasının pek çok avantajı vardır. Trafik sigortası poliçesine ek olarak yaptırılabilecek bu teminat sayesinde olası bir trafik kazasında araç sahibinin zararı minimuma indirgenir. İhtiyari Mali Mesuliyet sigortasının avantajları şöyle listelenebilir:

  • Araç sahibinin üçüncü kişilere manevi zarar vermesi sonucu açılacak tazminat davası için ödenecek tutar İhtiyari Mali Mesuliyet sigortası tarafından karşılanır.
  • Zorunlu trafik sigortasının karşılamadığı maddi zarar, Mhtiyari Mali Mesuliyet sigortası tarafından güvence altına alınır.
  • Limitli ve limitsiz Mhtiyari Mali Mesuliyet sigortası çeşidi vardır. Bunlar arasından ihtiyaca uygun olarak seçim yapılabilir. Limitli İhtiyari Mali Mesuliyet, poliçede belirlenen limitler dahilinde zararı karşılarken Limitsiz Mali Mesuliyet, oluşan zararın tamamını karşılar.

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