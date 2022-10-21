Kasko sigortası nedir? Kasko ile trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Motorlu kara taşıtlarına tercihe bağlı olarak yapılan sigorta çeşidine "kasko sigortası" adı verilir. Kasko, sigortalı araç sahibinin ve aracının karşılaşabileceği hasar masraflarını temin eder. Kasko, sigorta sahibini ve sigortalı aracı yaşanabilecek zararlara karşı güvence altına alır. Kasko sigortasının yapılmasındaki amaç sigorta sahibine ait motorlu araçta karşılaşılan hasar bedellerini tazmin etmektir.
Kasko sigortalanan aracı ve sahibini, yaşanılan herhangi bir kaza ve hasara ortaya çıkabilecek riskler karşısında güvence altına alır. Sigortalı araç sahibine aracının hasara uğraması ya da çalınması gibi durumlarda tazminat ödemesi yapılır. Kasko, trafik sigortasının aksine sigortalıya ait araçtaki hasarları teminat altına alan bir sigorta çeşididir. Herhangi bir kaza ya da hasar sonucunda kasko sayesinde büyük maliyetlerden kurtulmuş olursunuz.
Aracınızın kaza yapması ya da herhangi bir doğal afet ya da hırsızlığa maruz kalması sonucu yaşadığı hasar bedellerini karşılamakla yükümlü sigorta, kasko sigortasıdır. Sigortalı aracın sahibinin katlanacağı hasar bedellerini temin etmesi kaskonun avantajları arasında yer alır. Trafik sigortasının yapılması zorunlu olsa da kasko isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Trafikte yaşanacak olası riskler göz önünde bulundurulduğunda kasko sigortası yaptırmak oldukça önemlidir. Temel kasko teminatlarına ek olarak araç sahipleri kasko sigortası tercihinde ek teminatlar tercih edebilir. Kaskonun avantajları:
Kasko ile trafik arasındaki farklılıklar şu şekildedir:
Kasko poliçesi sayesinde aracınız herhangi bir kaza ya da tehlikelere karşı güvence altına alınır. Yaşana hasarları temin eden kasko sigortası sayesinde birçok mali külfetten kurtulmuş olursunuz. Kasko poliçesi, araçta oluşabilecek her türlü hasarın yanında hırsızlık, yangın, kemirgenler gibi durumlarda oluşabilecek zararları da karşılar. Kasko poliçeleri içerdiği teminatlar dâhilinde farklı isimlendirilir. Kasko poliçeleri şu şekildedir:
Birleşik kasko, genişletilmiş kasko olarak da bilinir. Birleşik ya da genişletilmiş kasko, aracınızın ihtiyacı olabilecek tüm sigorta türlerinin bir arada olduğu oldukça geniş bir sigorta türüdür. Deprem, sel, grev, lokavt, terör sonucu yaşanan hasarlara karşı aracınıza koruma altına alan oldukça geniş bir sigortadır. Kasko poliçesi hazırlanırken ek teminatlar için belli ödemeler yapabilir ve aracınızı yaşanabilecek birçok olumsuzluk karşısında koruyabilirsiniz. Genişletilmiş kasko hem aracınızı hem de bütçenizi güvence altına alan bir sigortadır.