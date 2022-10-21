Kasko sigortası nedir? Kasko ile trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Motorlu kara taşıtlarına tercihe bağlı olarak yapılan sigorta çeşidine "kasko sigortası" adı verilir. Kasko, sigortalı araç sahibinin ve aracının karşılaşabileceği hasar masraflarını temin eder. Kasko, sigorta sahibini ve sigortalı aracı yaşanabilecek zararlara karşı güvence altına alır. Kasko sigortasının yapılmasındaki amaç sigorta sahibine ait motorlu araçta karşılaşılan hasar bedellerini tazmin etmektir.

Kasko nedir?

Kasko sigortalanan aracı ve sahibini, yaşanılan herhangi bir kaza ve hasara ortaya çıkabilecek riskler karşısında güvence altına alır. Sigortalı araç sahibine aracının hasara uğraması ya da çalınması gibi durumlarda tazminat ödemesi yapılır. Kasko, trafik sigortasının aksine sigortalıya ait araçtaki hasarları teminat altına alan bir sigorta çeşididir. Herhangi bir kaza ya da hasar sonucunda kasko sayesinde büyük maliyetlerden kurtulmuş olursunuz.

Kasko neden yapılır?

Aracınızın kaza yapması ya da herhangi bir doğal afet ya da hırsızlığa maruz kalması sonucu yaşadığı hasar bedellerini karşılamakla yükümlü sigorta, kasko sigortasıdır. Sigortalı aracın sahibinin katlanacağı hasar bedellerini temin etmesi kaskonun avantajları arasında yer alır. Trafik sigortasının yapılması zorunlu olsa da kasko isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Trafikte yaşanacak olası riskler göz önünde bulundurulduğunda kasko sigortası yaptırmak oldukça önemlidir. Temel kasko teminatlarına ek olarak araç sahipleri kasko sigortası tercihinde ek teminatlar tercih edebilir. Kaskonun avantajları:

Herhangi bir kaza durumunda kendi aracınızda oluşan hasarları karşılar.

Kaza sonrasında çekici hizmeti almanız gerekirse kaskolar bazı durumlarda çekici hizmeti sunabilir.

Aracınız onarımdayken sigorta şirketi size ikame araç verir.

Sadece kazalarda değil aynı zamanda hırsızlık gibi durumlarda da aracınızı korur.

Doğal afetler dolayısıyla oluşan hasarlarda da aracı güvence altına alır.

Seçtiğiniz teminatlar dâhilinde sağlık hizmeti de alabilirsiniz.

Standart hizmetler yoktur, kaskonuza farklı teminatlar ekletebilirsiniz.

Fiyatlar seçtiğiniz teminatlar dâhilinde değerlendirilir.

Kasko ile trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko ile trafik arasındaki farklılıklar şu şekildedir:

Kasko isteğe bağlı yapılırken trafik sigortası zorunludur.

Kasko kendi aracınızı bir kaza veya hasar karşısında güvence altına alırken trafik sigortası kaza veya hasar karşısında üçüncü tarafı güvence altına alır.

Trafik sigortasının primi devlet tarafından belirlenir ve prim ödemesi standarttır. Kasko ise poliçe kapsamına göre farklı fiyatlara sahiptir.

Kasko poliçesi ne işe yarar?

Kasko poliçesi sayesinde aracınız herhangi bir kaza ya da tehlikelere karşı güvence altına alınır. Yaşana hasarları temin eden kasko sigortası sayesinde birçok mali külfetten kurtulmuş olursunuz. Kasko poliçesi, araçta oluşabilecek her türlü hasarın yanında hırsızlık, yangın, kemirgenler gibi durumlarda oluşabilecek zararları da karşılar. Kasko poliçeleri içerdiği teminatlar dâhilinde farklı isimlendirilir. Kasko poliçeleri şu şekildedir:

Dar Kasko

Genel Kasko

Genişletilmiş Kasko

Tam Kasko

Birleşik kasko sigortası nedir?

Birleşik kasko, genişletilmiş kasko olarak da bilinir. Birleşik ya da genişletilmiş kasko, aracınızın ihtiyacı olabilecek tüm sigorta türlerinin bir arada olduğu oldukça geniş bir sigorta türüdür. Deprem, sel, grev, lokavt, terör sonucu yaşanan hasarlara karşı aracınıza koruma altına alan oldukça geniş bir sigortadır. Kasko poliçesi hazırlanırken ek teminatlar için belli ödemeler yapabilir ve aracınızı yaşanabilecek birçok olumsuzluk karşısında koruyabilirsiniz. Genişletilmiş kasko hem aracınızı hem de bütçenizi güvence altına alan bir sigortadır.



