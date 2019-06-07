'Kaşlarımı nasıl dolgunlaştırabilirim?' sorusunun cevabı! İşte en kolay 10 yol

EGZOTİK YAĞ KARIŞIMI



Bu tarifle, sadece kaşlarınızı değil, kirpiklerinizi de güçlendirecek ve uzatacaksınız. Küçük bir şişede, eşit miktarda hindistancevizi ve hint yağını karıştırın ve sonra 1 çay kaşığı avokado yağı ekleyin. Ve hepsini karıştırın. Kullanmadığınız bir maskara fırçasıyla ya da parmaklarınızla kaşlarınıza uygulayın.

VİTAMİN KARIŞIMI



Bu karışım, kaşlarınızı pürüzsüz ve parlak hale getirecek, onarmanıza ve güçlendirmenize yardımcı olacaktır. 1 çay kaşığı aloe jeli, 2 çay kaşığı hint yağı ve 2 E vitamini kapsülü karıştırın. Yatmadan önce kaşlarınıza sürün sabah durulayın.

SOĞAN SUYU



Soğan suyu kaş köklerini besler ve güçlendirir, kaşların büyümesini hızlandırır, parlaklık verir. Küçük bir soğanı alın, ince doğrayın ve suyunu sıkın. Suyu kaşlarınıza uygulayın ve 5 dakika boyunca masaj yapın. Normal bir şekilde temizleyin ve soğuk ile durulayın.

SÜT MASKESİ



Süt protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kollajen üretimini uyarırken kaşlarınızı onarır ve korur. Süte pamuklu çubuk batırın ve kaşlarınıza uygulayın. Kurumaya bırakın ardından su ile durulayın.