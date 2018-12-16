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Kassam Tugaylarından Gazze'de askeri geçit

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2018 07:36 | Son Güncelleme

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylar, Hamas'ın 31. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenledi.

Kassam Tugayları'nın yüzlerce mensubu geçit töreninden geçerken ağır silahlar, tank savar füzelerle gövde gösterisi yapıldı.

Kassam Tugaylarından Gazze'de askeri geçit

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas'ın kuruluşunun 31. yılı münasebetiyle Gazze'de askeri geçit töreni yaptı.
Kassam Tugayları'nın yüzlerce mensubu, Gazze'nin Han Yunus kentinde askeri geçit töreni gerçekleştirdi.
Geçit töreninde ağır silahlar, tank savar füzeler, havan topları sergilendi.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan militanlar, askeri araçlar ve motosikletlerle Han Yunus sokaklarında dolaştı.
14 Aralık 1987'de kurulan Hamas Hareketi, 31. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor.
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Anahtar Kelimeler:
askeri geçit Gazze Hamas

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