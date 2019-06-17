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Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 21:48 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümünün tümüyle aydınlatılması en yüksek önceliğe sahiptir" - Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley: - "Kassel'e baktığımızda elbette (NSU terör örgütü tarafından öldürülen) Halit Yozgat cinayetini hatırlıyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Watler Steinmeier, 2 hafta önce evinin bahçesinde tek mermi sıkılarak öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin aydınlatılmasının en yüksek önceliğe sahip olduğunu söyledi.

Steinmeier, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 2000 ile 2007 yıllarında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlere işaret ederek, ülkenin yakın geçmişindeki örneklerin, her olayın ivedilikle ve kapsamlı aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümünün tümüyle aydınlatılması en yüksek önceliğe sahiptir." ifadesini kullandı.

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley ise Lübcke cinayetini akıl almaz bir suç olayı olarak niteleyerek, "Kassel'e baktığımızda elbette (NSU terör örgütü tarafından öldürülen) Halit Yozgat cinayetini hatırlıyoruz." dedi.

Federal Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturmayı yürütmesinin doğru olduğunu ifade eden Barley, Federal başsavcılığın hızlı bir şekilde soruşturma yapması ve olayın yoğun bir şekilde incelenmesinin NSU cinayetlerinden çıkarılan dersin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Meseberg kentinde düzenlediği basın toplantısında, olaya ilişkin tüm şüphelerin incelenmesi gerektiğini belirterek, "Olayın arka planının hızlı bir şekilde aydınlatılması için Federal Başsavcılığın soruşturmayı yürütmesi doğru ve önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğine işaret eden Merkel, nihai bir değerlendirme yapmak için olayın kapsamlı bir şekilde aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

2 Haziran'da evinin bahçesinde başına tek mermi sıkılarak öldürülen Bölge Valisi Lübcke'nin cinayetine ilişkin 45 yaşındaki Alman vatandaşı Stefan E. hafta sonu göz altına alınmıştı.

Başsavcılık, şüpheli Stefan E'nin cinayeti aşırı sağcı motivasyonla işlediğinin varsayıldığını açıklamıştı.

Alman hükümetinin mülteci politikasını savunmasından dolayı geçmişte hakarete uğrayan Bölge Valisi Lübcke, geçen hafta devlet töreniyle defnedilmişti.

Halit Yozgat da 6 Nisan 2006'da NSU tarafından Kassel kentinde öldürülmüştü.

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