Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Watler Steinmeier, 2 hafta önce evinin bahçesinde tek mermi sıkılarak öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin aydınlatılmasının en yüksek önceliğe sahip olduğunu söyledi.

Steinmeier, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 2000 ile 2007 yıllarında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlere işaret ederek, ülkenin yakın geçmişindeki örneklerin, her olayın ivedilikle ve kapsamlı aydınlatmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümünün tümüyle aydınlatılması en yüksek önceliğe sahiptir." ifadesini kullandı.

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley ise Lübcke cinayetini akıl almaz bir suç olayı olarak niteleyerek, "Kassel'e baktığımızda elbette (NSU terör örgütü tarafından öldürülen) Halit Yozgat cinayetini hatırlıyoruz." dedi.

Federal Başsavcılığının olaya ilişkin soruşturmayı yürütmesinin doğru olduğunu ifade eden Barley, Federal başsavcılığın hızlı bir şekilde soruşturma yapması ve olayın yoğun bir şekilde incelenmesinin NSU cinayetlerinden çıkarılan dersin bir sonucu olduğunu kaydetti.