Kassel Bölge Valisi'nin öldürülmesi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkenin bir temsilcisine aşırı sağcı saldırı gerçekleştirilmesinin alarm sinyali olduğunu söyledi.

Seehofer, iki hafta önce Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi ve hafta sonu cinayet zanlısı olarak aşırı sağcı Stefan E’nin gözaltına alınmasını değerlendirmek amacıyla Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Cinayeti "çirkin" ve "can sıkıcı" olarak niteleyen Seehofer, "Ülkemizin ileri gelen bir temsilcisine aşırı sağcı saldırı düzenlenmesi alarm sinyalidir ve bu hepimize yöneliktir." dedi.

Güvenlik birimlerinin cinayeti tüm yönleriyle araştırdığını vurgulayan Seehofer, zanlının biyografisinden dolayı cinayetin aşırı sağcı motivasyonla yapıldığının varsayıldığını kaydetti.

Cinayetin arka planının henüz aydınlatılmadığına ve soruşturmanın devam ettiğine dikkati çeken Seehofer, "(Zanlı) Münferit mi hareket etti, yoksa bir ağın parçası mı olduğu henüz belli değil." diye konuştu.