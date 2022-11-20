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Kastamonu’da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

20.11.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu´nun Tosya İlçesi D775 karayolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu’da iki ayrı trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D775 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Aynı yolda meydana gelen farklı bir trafik kazasında ise Tosya istikametinde seyir halinde olan bir otomobil ile plakası tespit edilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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