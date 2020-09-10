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Kastamonu’da 18 madencinin testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakın madeninde çalışan 18 işçinin testi pozitif çıktı.Hanönü ilçesinde özel bir bakır madeninde çalışan işçilerden 18’inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kastamonu’da 18 madencinin testi pozitif çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakın madeninde çalışan 18 işçinin testi pozitif çıktı.
Hanönü ilçesinde özel bir bakır madeninde çalışan işçilerden 18’inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bazı işçilerin rahatsızlanması üzerine Hanönü’nde faaliyet gösteren bakır madeni işletmesi, işçilere test uygulama kararı aldı. Yapılan testlerde madende çalışan işçilerden 18’nini koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Test çalışmalarının başladığını ve şu anda 18 işçinin testinin pozitif çıktığını söyleyen İşletme Müdürü Lain Anderson, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İşçilerimize yönelik testlerimiz bugün ve yarın da devam edecek. Firmada müteahhit çalışanları ile birlikte 289 kişi test edilmiştir. Test uygulaması bugün ve yarın da devam edecektir. Dün yapılan testlerden 170 testin sonucu alınmış ve 3 kişinin daha test sonucu Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Daha öncekilerle birlikte şu an toplamda 18 pozitif Kovid-19 vakası vardır. Vakalardan 17’si maden müteahhidinde çalışmaktadır. Çalışanlarımız PCR testinden kaçınmak istiyorlarsa, maskelerini doğru şekilde takmalı, sosyal mesafeyi korumalı ve düzenli olarak el hijyenlerini sağlamalıdırlar. Maske takmamanın sonucu hepimiz için daha sık PCR testi olacaktır, bu yüzden burnunuzu ve ağzınızı tamamen örterek, maskenizi doğru şekilde takınız”.

Kastamonu’da 18 madencinin testi pozitif çıktı

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