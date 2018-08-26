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Kastamonu'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:01 | Son Güncelleme

Kastamonu'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ile Mehmet Karaoğlu, Murat Pehlivan ve Volkan Karakoyun arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda silahların ateşlenmesi sonucu mermilerin isabet ettiği Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Volkan Karakoyun olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cesedi ise Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

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