HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kastamonu'da soyguncuya direnen kuyumcu, ağır yaralandı

Kastamonu'da soyguncuya direnen kuyumcu, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi soygun için girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibi Elif Pehlivan'ı (45) tabanca ile vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Pehlivan, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da soyguncuya direnen kuyumcu, ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Belediye caddesinde bulunan Elif Pehlivan'a ait kuyumcu dükkânında meydana geldi. Kimliği belirsiz yüzü maskeli kişi, cuma namazı sırasında elinde silahla kuyumcuya girdi. Eşi Nihat Pehlivan'ın cuma namazı için camiye gitmesi nedeniyle yalnız kalan Elif Pehlivan, soygun girişiminde bulunan kişiye karşı çıktı. Bunun üzerine saldırgan, Elif Pehlivan'a tabanca ile ateş etti. Pehlivan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

aebc168c54d7a599044919a60db1821d

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, vücuduna 2 kurşun isabet eden Elif Pehlivan'a müdahale etti. Pehlivan, daha sonra ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, soygun girişiminde bulunan ve dükkandan bir şey alamadan kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

08de6dd20a8b35bd652ea27af2037f83

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Çamur içerisinde bulduğu paralarını suyla yıkadıÇamur içerisinde bulduğu paralarını suyla yıkadı
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
İlginizi Çekebilir
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ablayı bıçaklayan platonik aşık konuştu! 'Yaralama kastım yoktu'
Platonik aşık dehşet saçmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Korkunç olay! Oyuncak gibi böyle savruldu
Korkunç olay! Oyuncak gibi savruldu
Çamur içerisinde bulduğu paralarını suyla yıkadı
Çamur içerisinde bulduğu paralarını suyla yıkadı
7 asırlık geleneği koronavirüs bile engelleyemedi
7 asırlık geleneği koronavirüs bile engelleyemedi
Ahmet Can Tekin, dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk klip yönetmeni oldu
Dünya devi şirket Türk yönetmenle çalışmayı tercih etti
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde kan donduran detaylar
Kan donduran cinayette dikkat çeken detaylar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.