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Kastamonu'da tırla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:45 | Son Güncelleme

Kazada eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden Nihal Küm'ün hamile olduğu öğrenildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Küm'ün (28) kullandığı 07 AAD 282 plakalı otomobil İnebolu-Kastamonu kara yolunun Taşoluk mevkisinde, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 KR 831 plakalı beyaz eşya yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Şahin Küm ile eşi Nihal Küm (21) ve bir yaşındaki kızları Şennur hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan ailenin diğer kızları 2 yaşındaki Ervanur ile sürücünün ağabeyi Satılmış Küm (35) 112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Nihal Küm'ün hamile olduğu, ailenin Antalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın ardından tır şoförü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
3 ölü 2 yaralı hamile inebolu KASTAMONU trafik kazası

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